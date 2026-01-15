Fundación Unicaja y la Red Andaluza de Comedores Sociales combaten la soledad no deseada de sus usuarios

La responsable de Solidaridad e Investigación de Fundación Unicaja, Ana Cabrera, junto al director del dispensador social de la Asociación Casas de Asís de Antequera, perteneciente a Raiga, Ángel P. Guerrero, ha asistido a uno de los repartos de alimentos - FUNDACIÓN UNICAJA

Fundación Unicaja respalda el programa 'Acompaña2' de la Red Andaluza de Comedores Sociales (RACS) que ofrece atención integral a situaciones de soledad no deseada a 1.200 mayores usuarios de sus servicios de garantía alimentaria en Andalucía, y que tiene como objetivo garantizar el acompañamiento y promover la concienciación social sobre la soledad no deseada.

La responsable de Solidaridad e Investigación de Fundación Unicaja, Ana Cabrera, junto al director del dispensador social de la Asociación Casas de Asís de Antequera, perteneciente a Raiga, Ángel P. Guerrero, ha asistido a uno de los repartos de alimentos y menús que contempla este proyecto, seleccionado en la convocatoria extraordinaria de acción social con motivo del décimo aniversario de la Fundación.

La iniciativa 'Acompaña2' busca transformar el apoyo y la calidad de vida de un colectivo altamente vulnerable como es el de las personas mayores, proporcionando una intervención integral a través del acompañamiento de casos, la promoción del cuidado físico y la revinculación a la comunidad.

El programa contempla visitas y reparto de menús a domicilio, acompañamiento para gestiones administrativas y sanitarias, atención telefónica para mitigar situaciones de vulnerabilidad y generar vínculos y espacios informativos y de cuidado físico para fomentar la adquisición de hábitos de vida saludable y el conocimiento de sistemas de medicación, pautas y recomendaciones, alimentación sana y cuidado de la salud oral.

Los centros sociales y comedores de la RACS se han convertido en un centro referencial para los mayores, que acuden no solo para dar respuesta a sus necesidades más básicas, sino también para buscar redes sociales y fortalecer sus vínculos con la comunidad.