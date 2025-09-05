Fundación Unicaja renueva su patrocinio al Trops Málaga.

MÁLAGA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja renueva su patrocinio al Club Balonmano Ciudad de Málaga 'Trops Málaga' para la temporada 2025/2026. El apoyo, cuyo inicio se remonta al año 2017, se extiende desde sus equipos deportivos, de base a senior, como a las acciones sociales vinculadas al equipo con el objetivo de consolidar al club como un referente competitivo y formativo del balonmano en Andalucía.

El responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado, ha realizado una visita a las instalaciones del club en el Pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos de Málaga acompañado por el presidente del Trops Málaga, Alberto Camas, y su junta directiva.

Según han informado desde Fundación Unicaja en una nota, este respaldo responde "al compromiso que la institución mantiene con el deporte, tanto de élite como base, que se extiende a una treintena de disciplinas entre las que se encuentran el baloncesto, el atletismo, el voleibol, el waterpolo, el bádminton, el ajedrez, el rugby, el fútbol, el fútbol sala y la gimnasia rítmica, entre otros".

El Club Balonmano Ciudad de Málaga nació en 2016 bajo la denominación de Club Balonmano Alcomar (Alumnos Colegio Maristas), aunque pocos meses después cambió su nombre por el de Ciudad de Málaga al abrir el proyecto a la ciudad. Los antecedentes de la actual entidad datan del año 2014 en el seno del equipo sénior del C.D. Maristas Málaga.

En la temporada 2018-2019 el club consiguió el ascenso a División de Honor Plata, categoría donde milita el equipo desde entonces. Además del primer equipo, el club cuenta, en la actualidad, con presencia en Primera Nacional y Primera Andaluza en categoría seniors, un equipo de veteranos, División de Honor y Primera Andaluza juvenil, en categoría cadete y un equipo de balonmano Down, junto a la Escuela Deportiva Fundación Victoria, puesto en marcha en 2019.

Asimismo, el Ciudad de Málaga se encuentra estrechamente ligado a los clubes Maristas, Fundación Victoria, San Estanislao, Puertosol, Europa, Los Olivos, Sierra Blanca y El Romeral. Actualmente sus equipos de base son un referente a nivel nacional donde destacan en su participación en campeonatos autonómicos y nacionales.