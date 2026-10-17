Fundación Unicaja respalda el proyecto 'Cabaña Verde' de Huerto Alegre de Granada para promover la educación ambiental

La responsable de Fundación Unicaja en Granada, Montse Morillas, ha asistido junto a los responsables de Huerto Alegre Mariluz Díaz, Ernesto Páramo y Roser Buscarons. - FUNDACIÓN UNICAJA

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y Huerto Alegre se unen para llevar a cabo el proyecto 'Cabaña Verde', un espacio eco-sostenible donde se desarrollarán actividades educativas, y culturales relacionadas con la biodiversidad, el cambio climático, el consumo responsable, las energías renovables y la conservación del medio natural. La iniciativa, seleccionada en la convocatoria extraordinaria de medio ambiente del décimo aniversario, busca "fomentar la educación ambiental, la sensibilización sobre los retos ecológicos actuales y la promoción de modelos de vida más sostenibles".

La responsable de Fundación Unicaja en Granada, Montse Morillas, ha asistido junto a los responsables de Huerto Alegre Mariluz Díaz, Ernesto Páramo y Roser Buscarons, al acto de finalización de la primera fase de construcción de la cabaña. La adecuación de este espacio "constituye en sí misma una oportunidad para acercar la sostenibilidad a la práctica, mostrando cómo una edificación puede proyectarse procurando su integración en el paisaje y manteniendo una relación respetuosa con el entorno que la acoge", según ha precisado la entidad en una nota.

Además de su utilidad como espacio, la cabaña tendrá un carácter demostrativo y educativo, convirtiendo su propio proceso de construcción en una herramienta "para concienciar sobre el uso responsable de los recursos naturales y la incorporación de criterios ambientales".

Junto a la construcción de este nuevo equipamiento, la iniciativa contempla la puesta en marcha de un "amplio programa de actividades de carácter educativo, cultural y participativo destinado a distintos colectivos". Entre ellas se incluyen talleres, jornadas, encuentros, visitas guiadas y propuestas divulgativas en torno a cuestiones como la arquitectura bioclimática, la agricultura regenerativa, la biodiversidad, la gestión sostenible del agua o la adaptación al cambio climático.

El proyecto es una iniciativa cultural y ambiental que promoverá la reflexión sobre la relación entre las personas y el entorno natural mediante conferencias, lecturas compartidas, actuaciones, actividades participativas y encuentros abiertos a la ciudadanía. Se desarrollará principalmente en los espacios educativos gestionados por Huerto Alegre, entre ellos la Granja Escuela Huerto Alegre, ubicada en el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, y el Aula de Naturaleza Ermita Vieja, situada en Sierra Nevada.

Huerto Alegre cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en el ámbito de la educación ambiental y cultural, desarrollando programas pedagógicos y de sensibilización dirigidos a centros educativos, familias, entidades sociales y administraciones públicas. El proyecto 'Cabaña Verde' pretende consolidarse así como un "nuevo referente para la divulgación ambiental, la innovación educativa y la promoción de modelos de desarrollo más respetuosos con el planeta".

En contexto, con motivo de su décimo aniversario, la Fundación Unicaja impulsó en 2024 dos convocatorias extraordinarias a proyectos sociales y medioambientales a través de las que destinaron más de dos millones de euros a 39 proyectos de Andalucía y Ciudad Real que "favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad".