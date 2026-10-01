Fundación Unicaja respalda un proyecto para combatir la soledad no deseada en mayores de Sevilla y Granada

Imagen de integrantes del proyecto 'Voces que acompañan: envejecimiento activo y vínculos solidarios', de Fundación Unicaja y la Asociación Solidarios para el Desarrollo. - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA/GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha respaldado a la Asociación Solidarios para el Desarrollo en la puesta en marcha del proyecto 'Voces que acompañan: envejecimiento activo y vínculos solidarios', una iniciativa destinada a promover el envejecimiento activo, saludable e inclusivo de personas mayores en residencias y centros sociales de Sevilla y Granada.

La responsable de Fundación Unicaja en Sevilla, Rosa Santos, junto a la delegada de la Asociación Solidarios para el Desarrollo, Marisa Vázquez, y la responsable del proyecto en Sevilla, Remedios Cano, ha visitado una de las actividades de la iniciativa con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, según ha informado la entidad en una nota.

Durante la jornada, personas mayores y sus familiares han realizado un mural conmemorativo en la Asociación Sevillana de Lucha contra el Alzhéimer. El programa 'Voces que acompañan: envejecimiento activo y vínculos solidarios' beneficiará a 405 personas mayores --225 en Sevilla y 180 en Granada--, y contará con la participación de 65 voluntarios, con el objetivo de "prevenir y reducir la soledad no deseada y el aislamiento social mediante acciones de acompañamiento individualizado y la creación de espacios de encuentro, participación y apoyo comunitario".

Asimismo, la Fundación ha explicado que la iniciativa propone una respuesta "innovadora e intergeneracional" que combina el acompañamiento social con el arte y la comunicación como herramientas de expresión, autoestima y conexión entre personas.

De esta manera, combina acompañamiento social y emocional personalizado con talleres y actividades culturales y creativas adaptadas a las necesidades de las personas participantes. Entre las propuestas destacan talleres de teatro, arteterapia, radio, musicoterapia, escritura creativa, expresión artística y corporal, y la grabación de un podcast.

El proyecto surge para dar respuesta a una realidad que afecta a muchas personas mayores. Según los datos recabados por la entidad, solo el 43% mantiene una relación cercana con su familia, el 44% tiene escaso contacto con amistades y apenas el 10% conserva relación con sus vecinos, circunstancias que se ven agravadas en muchos casos por problemas de movilidad y redes de apoyo reducidas.

Con esta colaboración, Fundación Unicaja refuerza su compromiso con iniciativas que favorecen el bienestar, la integración social y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, contribuyendo a construir comunidades más cohesionadas y solidarias.