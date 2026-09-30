Fundaciones Unicaja, EducAcción y Ortega-Marañón impulsan el proyecto '100 Escuelas de Impacto'

SEVILLA/MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madrid ha acogido en la mañana de este miércoles, 30 de septiembre, la presentación del proyecto educativo '100 Escuelas de Impacto', en el que un centenar de centros de 25 provincias españolas (y de Francia) trabajarán durante el presente curso los nuevos indicadores que tiene previsto evaluar el próximo Informe PISA de 2029. Esta iniciativa innovadora, impulsada por la Fundación EducAcción, la Fundación Ortega-Marañón y la Fundación Unicaja, evaluará y transformará estos centros a través de la medición de 49 indicadores (28 de ellos invisibles) relacionados con criterios sociales, de sostenibilidad y de gobernanza --los llamados ESG, Environmental, Social and Governance--.

Precisamente, según han informado las tres entidades en una nota, lo que la OCDE ya está teniendo en cuenta en sus actuales documentos de trabajo, donde introduce la 'alfabetización climática' como un dominio integrado de evaluación periódica a partir de 2029.

En este sentido, la Fundación EducAcción, a través de su presidenta, Sonia Díez, ha sido invitada a formar parte de los grupos de trabajo de la OCDE que elaborarán esos documentos con la mira puesta en el periodo 2030-2040.

Díez ha explicado que proyectos como '100 Escuelas de Impacto', pionero en España con indicadores de medición y resultados auditables bajo criterios ESG, abordan dos carencias que centran el debate educativo a nivel mundial: actuar con iniciativas tangibles, algo que están reclamando muchos expertos internacionales como el propio Andreas Schleicher (padre del Informe PISA), y "centrar el foco en la reconversión educativa que reclama la sociedad y necesitan los distintos sistemas de aprendizaje".

Por eso, ha remarcado la necesidad de testar soluciones concretas en entornos reales para superar el "terremoto educativo de índole internacional" que han supuesto los recientes datos de PISA.

'100 ESCUELAS DE IMPACTO', LA PRESENTACIÓN

Para las tres fundaciones, todos estos aspectos han servido como hilo conductor para el evento de presentación del proyecto, en cuya apertura inaugural han intervenido el viceconsejero de Política y Organización Educativa de la Comunidad de Madrid, José Carlos Fernández Borreguero; la coordinadora general del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, Raquel Muros; la presidenta de EducAcción, Sonia Díez; la directora general de la Fundación Ortega-Marañón, Lucía Sala, y el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones.

El evento, que se prolonga durante todo el 30 de septiembre y el 1 de octubre en una doble jornada de trabajo pedagógico con los centros participantes, ha contado con la ponencia magistral del pedagogo José Antonio Marina, miembro del Observatorio EducAcción, en la que ha hablado sobre el valor de la educación.

Tras la intervención de Marina, se han desarrollado tres mesas de debate sobre asuntos esenciales como innovación educativa, proyectos piloto, medición de resultados y casos de éxito de modelos ESG.

En la primera, entidades como Unicef y la Fundación Princesa de Girona han expuesto que la educación ha dejado de ser una cuestión solo de ámbito local o de competencia exclusiva de los centros escolares, ya que, según han indicado las organizaciones, "el desarrollo social, la cohesión democrática y la sostenibilidad global dependen de cómo preparamos a las nuevas generaciones durante todo el ciclo educativo".

La segunda ha contado con otros cinco miembros del Observatorio EducAcción, que integra a 49 educadores, investigadores, empresarios, tecnólogos y profesionales de diferentes disciplinas, organizados en siete consejos temáticos que abordan las dimensiones clave de la reconversión educativa: Cándido Méndez (ex secretario general de UGT), Isabel Garro (ex directora general de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas), Justo Hidalgo (vicepresidente ejecutivo de Tecnología en Adigital), María José Fabre (asesora educativa en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid) y Nacho Villoch (experto en innovación, liderazgo creativo y transformación digital).

Por último, el coordinador del programa y CEO de TÚinnovas, Javier Bahón, ha afrontado un diálogo con el arquitecto especialista en transformación de espacios de aprendizaje y CEO de Espacios Maestros, José Picó. En ella, han compartido las experiencias previas del proyecto, que desde el año 2019 ha medido parámetros ESG con 3.800 alumnos y más de 700 docentes. Una evaluación y una metodología que están avaladas por dos centros universitarios de referencia: la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

'100 ESCUELAS DE IMPACTO', EN DATOS

Este programa desarrolla por primera vez en España un sistema capaz de medir, gestionar y reportar el impacto de 49 indicadores --28 tradicionalmente invisibles-- bajo el rigor de los estándares ESG. Una metodología que permite a los centros mejorar y también acreditar su valor con evidencia científica, reforzando su reputación desde criterios objetivos.

Entre otros factores, la metodología híbrida, que combina encuentros presenciales, acompañamiento online y un ecosistema digital con inteligencia artificial, mide invisibles como la cultura energética o hídrica, la huella ambiental, el bienestar emocional, el clima de convivencia, el bienestar docente o el sentido de pertenencia.

Según han explicado, el proceso que seguirán las escuelas durante todo el curso comenzará con una autoevaluación de dónde está cada centro y qué es prioritario transformar en él. Para ello, se tomará el conocimiento y la experiencia de toda la comunidad educativa (equipos directivos, docentes, familias y estudiantes). Y el cruce de los datos de esas cuatro voces determinará qué es importante para la comunidad educativa, qué sería más relevante transformar y con qué fortalezas cuenta cada centro.

A partir de este análisis DAFO, se recomendará sobre qué invisibles trabajarán los centros durante el curso y, a través de la plataforma online, los centros elaborarán un plan de mejora con medidas concretas que implementarán para, finalmente, volver a medir a final de curso.

Está previsto que los resultados de las mediciones preliminares puedan conocerse en el mes noviembre y el informe final de cada centro concluya en el mes de junio. El proyecto persigue seguir sumando más centros en futuras ediciones y que su desarrollo se pueda ampliar a modelos territoriales para que los municipios o las comunidades autónomas puedan establecer cuáles son los parámetros de impacto propios de cada zona geográfica.