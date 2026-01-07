Fundalogy respalda a la startup de identificación y gestión inteligente de pacientes Heuristik - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundalogy respalda a la startup de gestión inteligente de pacientes Heuristik, de forma que la sociedad para impulsar proyectos emprendedores de impacto social de la Fundación Unicaja será apoyo para esta empresa del sector 'Health Tech' que ha desarrollado una solución software para multiplicar la eficiencia identificativa de pacientes en los entornos sanitarios gracias a nuevas tecnologías como la biometría o la Inteligencia Artificial (IA).

El director general de Fundalogy, Javier de Pro, y el CEO de Heuristik, Antxon Caballero, han firmado el acuerdo por el que Fundalogy será parte del impulso financiero para el crecimiento de esta empresa, "que aspira a consolidarse como un agente de cambio fundamental en el sector de la salud, mejorando la seguridad y la optimización de los procesos hospitalarios".

Así lo han informado desde Fundación Unicaja en una nota, en la que han resaltado que Heuristik ha desarrollado un software que utiliza la biometría avanzada y algoritmos de IA para identificar y gestionar pacientes de forma precisa y eficiente a lo largo de su recorrido asistencial.

Esto no solo elimina errores de registro, sino que también permite una gestión de flujos --citas, historial, pruebas-- sin fricciones, aumentando la seguridad y liberando recursos del personal sanitario, han precisado.

Gracias a esta tecnología, se reducen los errores de identificación en pacientes, lo que permitirá salvar vidas, además de mejorar la atención sanitaria haciendo los procesos sanitarios más ágiles. Asimismo, el uso de este software también permite reducir la impresión de brazaletes de plástico, contribuyendo a la reducción de residuos plásticos hasta en un 90%.

Con esta inversión, Fundalogy "refuerza su apuesta por la innovación en salud, un sector clave en Andalucía, con el objetivo de contribuir a la implementación de soluciones de base tecnológica que contribuyan a mejoras significativas en el sector sanitario", han finalizado.