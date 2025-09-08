La gira de las cuatro orquestas institucionales andaluzas se amplía a diez ciudades de Almería, Cádiz, Huelva y Jaén

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo (c); junto al alcalde de Cádiz, Bruno García (3i); durante la presentación de la gira "Andalucía Sinfónica". - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Andalucía Sinfónica, impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte y la Fundación Unicaja con el objetivo de acercar la música sinfónica a los andaluces, aumentará en su segunda edición el número de ciudades a los que llegará la gira de las cuatro orquestas institucionales andaluzas, con 16 conciertos en diez localidades de las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Jaén.

De esta manera, la Orquesta de Córdoba, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrecerán actuaciones por las cuatro provincias que no cuentan con orquesta institucional propia, según ha indicado la Junta en una nota.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado durante el acto de presentación del ciclo celebrado en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz, "la relevancia" de un programa que en su primera edición contó con una asistencia de casi 7.000 personas.

Así, ha valorado "la voluntad del programa de seguir sumando nuevos públicos al ampliar su alcance desde las seis ciudades iniciales a las diez a las que va a llegar esta nueva edición".

Tras agradecer el apoyo de la Fundación Unicaja, Del Pozo ha resaltado la importancia de haber cumplido "la aspiración" de llevar a las cuatro orquestas institucionales por escenarios de las cuatro provincias andaluzas que no cuentan con orquesta institucional propia, dando así "visibilidad y difusión a la música sinfónica y acercándola a toda la ciudadanía".

En palabras de Del Pozo, Andalucía Sinfónica es un programa que, "respondiendo a las demandas de nuestros municipios, aspira a llevar la música de calidad, bajo la batuta de los mejores directores y con la interpretación de los mejores músicos, a todos los rincones, porque nuestras orquestas son de todos los andaluces y para todos los andaluces".

Por su parte, el director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, ha destacado el compromiso de la institución con Andalucía y "muy especialmente con la cultura andaluza", poniendo de relieve que gracias a esta alianza "impulsamos una nueva edición de este programa con el objetivo de acercar la música sinfónica a más andaluces y continuar resaltando la excelencia y talento de nuestras orquestas".

"La música y los músicos han hecho una aportación inigualable a la evolución integral del ser humano. Contribuir, en compañía de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a llevar nuestras orquestas a los diversos rincones de Andalucía, facilitando así el acceso a más andaluces, supone una gran satisfacción para la Fundación Unicaja", ha apuntado Luna.

16 CONCIERTOS EN DIEZ CIUDADES DE CUATRO PROVINCIAS

En la nueva edición del programa, que dará comienzo el 13 de septiembre en Huelva con la Orquesta Ciudad de Granada, las orquestas andaluzas actuarán en el Auditorio Casa Colón de Huelva, el Teatro Villamarta de Jerez (Cádiz), el Teatro Infanta Leonor en Jaén, el Auditorio Maestro Padilla (Almería), el Patio de la Antigua Universidad de Baeza (Jaén), espacios donde ya lo hicieron en la pasada edición, ampliándose en esta ocasión al Gran Teatro Falla (Cádiz), al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería), al Teatro Auditorio de El Ejido (Almería), al Teatro Cervantes de Linares (Jaén), y al Auditorio del Hospital de Santiago en Úbeda (Jaén), en el marco del Festival de Música y Danza de Úbeda.

Con esta programación, que se extenderá a lo largo de la temporada 2025/26, las cuatro orquestas sinfónicas andaluzas darán conciertos en las cuatro provincias que no cuentan con orquesta institucional propia, cumpliendo así "una aspiración que surgió en la década de los 90" y que el Gobierno andaluz, con Juanma Moreno al frente, "empezó a hacer realidad hace un año gracias a un arduo trabajo de coordinación entre las gerencias de las orquestas, los ayuntamientos, la Fundación Unicaja y la propia Consejería de Cultura y Deporte".

Las cuatro orquestas institucionales de Andalucía realizarán un total de 16 actuaciones en esta nueva temporada. Tras Huelva, donde tendrá lugar el primer concierto en septiembre, la gira llegará a Jerez el 24 de octubre con la Orquesta Filarmónica de Málaga, y el 30 de octubre a Jaén con la Orquesta de Córdoba.

El 14 de noviembre, el programa se estrena en el Gran Teatro Falla de Cádiz con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). Los conciertos continuarán el 24 de enero en Roquetas de Mar con la Orquesta Ciudad de Granada, y el 27 de febrero en Huelva con la Orquesta de Córdoba.

El 14 de marzo la Filarmónica de Málaga actuará en Almería capital, y el día 20 de ese mes la Orquesta de Córdoba estará en el Teatro Auditorio de El Ejido.

En abril, el día 11, el programa vuelve al Gran Teatro Falla, en esta ocasión con la Orquesta Ciudad de Granada, y también hará parada en el Auditorio Casa Colón de Huelva el día 12 con la Filarmónica de Málaga, y el día 18 con la ROSS.

En el mes de mayo, la Sinfónica de Sevilla actuará en el Teatro Cervantes de Linares --el día 9--, y el día 23 lo hará en el Auditorio Maestro Padilla.

Por su parte, la Orquesta Ciudad de Granada, con la propuesta 'Del nuevo mundo', llegará al Auditorio del Hospital de Santiago en Úbeda, y el día 30 la Filarmónica de Málaga acercará la música sinfónica al Patio de la Antigua Universidad de Baeza. El ciclo cerrará su programación en el Teatro Villamarta de Jerez el próximo 5 de junio de 2026 con la Orquesta Ciudad de Córdoba.