Juan Manuel Bonet protagoniza una nueva cita de las jornadas 'El Pop en Andalucía' de Fundación Unicaja en Cádiz

CÁDIZ 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja celebra una nueva cita de las jornadas sobre el arte pop en Andalucía con motivo de su exposición 'This is Pop! 50 años de arte, música, y cultura pop' con una charla a cargo del crítico de arte Juan Manuel Bonet, que tendrá lugar miércoles 4 de junio a las 19,00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz con entrada libre hasta completar aforo.

Según ha indicado en una nota, en la charla bajo el título 'Primeras recepciones críticas del arte pop (y alrededores) en Andalucía: la aventura de El Correo de las Artes', el crítico hablará sobre su trayectoria como colaborador en El Correo de Andalucía.

En este sentido, ha recordado que Juan Manuel Bonet es uno de los críticos de arte más importantes del país, exdirector del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y del Instituto Cervantes.

El ciclo de jornadas finalizará el 13 de junio con el encuentro 'Todo es de color. Flamenco y psicodelia gráfica en la obra de María Medem', con la artista María Medem, en la que el público podrá conocer de primera mano el proceso creativo y la visión artística de la sevillana, influida en gran parte por la cultura popular andaluza, presente en sus historias.

Se trata, según ha indicado Fundación Unicaja, de una de las grandes figuras emergentes del cómic en España, así como una de las diseñadoras españolas con mayor proyección internacional del momento colaborando habitualmente en medios como The New York Times y The New Yorker.

La exposición ''This is Pop! 50 años de arte, música y cultura pop' repasa la historia de este movimiento artístico y sus manifestaciones actuales a través de más de 60 obras de casi una treintena de artistas como Andy Warhol, Banksy, Roy Lichtenstein, Yoshitomo Nara, Jeff Koons, Damien Hirst, Richard Hamilton, Robert Rauschenberg o Eduardo Paolozzi, entre otros.

La muestra puede visitarse en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz hasta el 21 de junio, de lunes a sábados de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas, y domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas con entrada gratuita.