Mar España abordará la protección de menores y familias en la era digital en un ciclo de Fundación Unicaja

MÁLAGA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja continúa con la programación de su ciclo 'VIRAL. El reto de la evolución' que conecta inteligencia artificial, cultura y sociedad para entender los cambios que ya están afectando al periodismo, la educación, las industrias creativas y la vida cotidiana. Una de las próximas citas destacadas es la que protagonizará Mar España, quien abordará la protección de los menores y las familias en la era digital.

Concebido como un espacio estable de reflexión y práctica, la iniciativa 'VIRAL. El reto de la evolución', que se desarrolla en el Colegio de Arquitectos de Málaga, combina talleres aplicados con conferencias de grandes expertos con el objetivo de ofrecer criterio, herramientas y una mirada crítica desde Málaga hacia un debate global.

Tras la participación del editor y fundador de Jot Down Cultural Magazine, Ángel L. Fernández, y el escritor y exministro de Cultura, César Antonio Molina, la programación continuará el martes 11 de noviembre. A las 17.30 horas se celebrará el taller "Conviértete en la estrella del contenido digital", impartido por Luis Collado (Senior Manager News en Google España), que mostrará cómo apoyarse en la IA para idear, estructurar y publicar contenidos más visibles, virales y útiles para audiencias específicas.

Además, a las 19.00 horas tendrá lugar la conferencia "Claves para proteger a los menores y a las familias en la era digital", a cargo de Mar España. La directora de Control Z y experta en protección de datos ofrecerá pautas claras para preservar la privacidad, saber qué datos no deben exponerse, detectar usos abusivos de la tecnología y recuperar el control en un ecosistema donde la IA acelera tanto las oportunidades como los riesgos.

La programación de noviembre continuará el martes 25 de noviembre con una sesión de tono más creativo y de reflexión de fondo. A las 17.30 horas se celebrará el taller "Códigos y distorsión. El rock analógico en la era digital", con el guitarrista, cantante y autor de pop-rock Nacho Sarriá y el periodista y asesor gastronómico Lutz Petry, una propuesta que explora cómo la inteligencia artificial está entrando también en la música y cómo puede convivir con la estética y la rebeldía del rock analógico: una conversación práctica sobre creación, sonido, autenticidad y tecnología.

A las 19.00 horas intervendrá Ramón López de Mántaras, pionero de la inteligencia artificial en España y Europa, con la conferencia "Reflexiones sobre la inteligencia de la IA", en la que desmontará mitos en torno a la supuesta capacidad ilimitada de estas herramientas y alertará sobre sus riesgos, defendiendo la necesidad de un uso responsable, humano y regulado de la tecnología.

Con estas jornadas, Fundación Unicaja refuerza en noviembre la vocación de VIRAL: acercar la IA a la ciudadanía no solo como promesa tecnológica, sino como fenómeno cultural que afecta a la comunicación, a la educación, a la creación artística y a los derechos de las personas. Málaga se consolida así como sede de un ciclo que quiere pensar la tecnología desde la cultura y ofrecer, en cada encuentro, conocimiento accionable y voces autorizadas.