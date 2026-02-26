Miguel Poveda y Carlos del Amor dialogarán sobre el proceso creativo en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz

Miguel Poveda durante el homenaje al poeta Joan Margarit cuando se cumplen cinco años de su fallecimiento, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ángel Díaz Briñas - Europa Press

CÁDIZ 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja va a celebrar una nueva cita de su ciclo de diálogos 'El arte de crear' con un encuentro entre el cantante Miguel Poveda y el periodista Carlos del Amor, que hablarán sobre el proceso creativo en el martes 3 de marzo a las 18,30 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz. El acto será de entrada gratuita hasta completar aforo.

En esta iniciativa Carlos del Amor, moderador del ciclo, dialoga con destacados personajes de la cultura, como cineastas, músicos y artistas plásticos y gráficos, para conocer en profundidad su proceso creativo, de dónde vienen las historias, qué inspira una canción, cómo nace una partitura o cuál es la imagen perfecta, entre otras cuestiones.

Las charlas, según Fundación Unicaja, suponen "una invitación a entrar en el taller mental de algunos de los mejores creadores de nuestro país".

Tras el primer encuentro celebrado en Málaga con el director Alejandro Amenábar, y el próximo de Cádiz con Miguel Poveda, el ciclo 'El arte de crear' continuará en los centros culturales de esta entidad el 13 de abril en Sevilla, con el compositor Lucas Vidal, y el 5 de mayo en Almería con la fotógrafa Isabel Muñoz. Todos los encuentros se celebrarán a las 18,30 horas con entrada gratuita.

Miguel Poveda es Premio Nacional de Música de España en 2007 y uno de los artistas flamencos más reconocidos a nivel nacional e internacional de la escena musical actual. Ha sido galardonado en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera, contando con cinco nominaciones a los Latin Grammy por Mejor Álbum Flamenco o el Premio Nacional de Música de España en 2007.

Además, tiene, entre otros, la Cátedra de Flamencología de Jerez (2008), la Medalla de Andalucía en el 2012, es Hijo Adoptivo de Sevilla, de La Unión y de Estepona y es Hijo Predilecto de Badalona.

Escritor y periodista, Carlos del Amor es una de las voces más singulares a la hora de narrar el proceso creativo y las emociones que hay detrás de las obras de arte. Su carrera ha estado siempre ligada a la información cultural, cubriendo festivales, exposiciones y grandes galas como los Premios Goya o el Festival de Cannes para los Informativos de RTVE.

Es autor de obras como 'Emocionarte. La doble vida de los cuadros', ensayo galardonado con el Premio Espasa 2023, y 'Retratarte. Cuando cada mirada es una historia', en donde sitúa el arte en el centro de su escritura, convirtiendo cuadros y retratos en puntos de partida para reflexionar sobre la creación, la mirada y la sensibilidad contemporánea.