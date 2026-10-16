Una muestra de Fundación Unicaja en Granada exhibe dos bocetos originales de Goya para la Basílica del Pilar de Zaragoza

Cúpula Regina Martyrum, boceto original de Goya para la cúpula de la Basílica del Pilar en Zaragoza que se se puede ver en la muestra dedicada a la influencia del pintor aragones que Fundación Unicaja exhibe en la capital granadina. - FUNDACIÓN UNICAJA

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'La sombra de Goya en el Museo Lázaro Galdiano' exhibe al público desde este viernes los bocetos originales del artista aragonés para la cúpula de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Los dos originales de cúpula 'Regina Martyrum', ejecutados en 1780, se incorporan a esta muestra del Centro Fundación Unicaja Granada procedentes de una exposición en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza.

Estas dos obras son óleos originales de Goya que fijaron los motivos que finalmente fueron ejecutados al fresco por el maestro para decorar dos de los lunetos de la cúpula de la Basílica del Pilar de Zaragoza, los cuales reproducen en su práctica integridad los diseños en ellos recogidos.

La pincelada suelta, fresca y rápida del artista aragonés ya se manifiesta en estos primeros trabajos que realizó para el templo zaragozano. Ambos trabajos fueron presentados por Goya ante la Junta de Fábrica del Cabildo Metropolitano de Zaragoza el día 5 de octubre de 1780 y adquiridos por el Cabildo Metropolitano de Zaragoza, junto con otros doce bocetos de varias bóvedas y cúpulas pintadas por los Bayeu en El Pilar.

La exposición 'La sombra de Goya en el Museo Lázaro Galdiano' es una oportunidad única de acercarse al proceso creativo del genio de Fuendetodos en una propuesta que explora la huella del maestro aragonés en el arte español de los siglos XVIII y XIX a través de más de 62 obras, entre óleos, dibujos y series completas de estampas.

Organizada en colaboración con el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, propone una aproximación a la influencia ejercida por Francisco de Goya sobre varias generaciones de artistas españoles, tomando como punto de partida la extraordinaria colección reunida por José Lázaro Galdiano (1862-1947), coleccionista, bibliófilo y editor, que dedicó una parte fundamental de su vida a estudiar, reunir y difundir la obra del pintor.

La exposición se articula en seis grandes secciones temáticas: Religión, Retrato, Costumbrismo, Tauromaquia, Caprichos y Guerra, ámbitos en los que el universo creativo de Goya se desarrolló con especial intensidad.

Junto a obras del propio maestro, el recorrido reúne piezas de autores como Francisco Bayeu, Antonio Carnicero, Agustín Esteve, Asensio Juliá, Leonardo Alenza, Eugenio Lucas Velázquez, Eugenio Lucas Villaamil, Francisco Domingo Marqués, José del Castillo, Isidro Rosell y Juan Gálvez.

Junto a las piezas del Museo Lázaro Galdiano se exhibe un "epílogo" con tres obras procedentes de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y los dos Goyas originales cedidos por el Cabildo Metropolitano de Zaragoza (Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar).

La exposición 'La sombra de Goya en el Museo Lázaro Galdiano' se puede visitar hasta el 31 de enero de 2027 con entrada gratuita en el Centro Fundación Unicaja Granada (Placeta de los Peregrinos) de lunes a sábados en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas, y domingos y festivos de 10 a 14 horas.

VISITAS GUIADAS, TALLERES Y CONFERENCIAS

Como complemento a la exposición, Fundación Unicaja organiza visitas guiadas gratuitas para grupos de máximo 20 personas, de lunes a viernes a las 11 y a las 17 horas; los sábados a las 11, 12,30 y 17 horas, y los domingos y festivos a las 10 horas.*

Además, también se ofrecen los talleres infantiles 'Descubriendo a Goya: crear, imaginar y contar' los días 8 de noviembre, 20 de diciembre y 10 de enero de 2027 a las 11 horas, dirigidos a niños y niñas de entre cinco y 12 años.

Además, se ha organizado un ciclo de conferencias para profundizar en el contexto histórico, artístico y social de la obra de Francisco de Goya.

La próxima cita se celebra el martes 10 de noviembre con la conferencia ''José Lázaro y Goya' con Carmen Espinosa, conservadora jefe del Museo Lázaro Galdiano. El martes 17 de noviembre tendrá lugar la conferencia 'Goya. La tauromaquia' con Begoña Torres, con la*directora gerente del Museo Lázaro Galdiano.

El miércoles 9 de diciembre, se abordará 'Goya, la mirada herida' con los artistas plásticos Ángel Haro y Juan Vida. Y el viernes 18 de diciembre la ponencia girará en torno a 'La moda en tiempos de Goya: el vestido, el comportamiento y la gestualidad' con Sofía Rodríguez, directora del Museo Nacional de Artes Decorativas.