El Museo Joaquín Peinado de Ronda expone las obras seleccionadas del XV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas

RONDA (MÁLAGA), 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja presenta en el Museo Unicaja Joaquín Peinado de Ronda (Málaga) la exposición del XV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, una de las más prestigiosas convocatorias de compra en el ámbito de las artes plásticas contemporáneas, en la que se exponen 39 obras seleccionadas por la institución, que podrán visitarse desde este lunes y hasta el 30 de marzo de 2024 y que, posteriormente, visitará diferentes ciudades.

La exposición contiene las siete obras adquiridas en el XV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, que pasan a formar parte de la Colección de Arte Fundación Unicaja, y otros 32 trabajos seleccionados para la muestra del certamen, de las más diversas técnicas y tendencias. Se exhiben de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas y los sábados de 10.00 a 15.00 horas.

La celebración del Certamen de Artes Plásticas se enmarca en el compromiso de la Fundación Unicaja con el arte contemporáneo, así como con la promoción y divulgación de contenidos culturales de calidad, organizando y colaborando con distintas muestras en todo su ámbito de actuación, han informado desde la fundación en un comunicado.

Las obras que ya forman parte de la colección de la institución tienen la firma de Alicia Framis (Huelga secreta, Tate-Serie Secret strikes y Huelgas secretas, 2005), Andrea Gómez Galayo (Cleopatra, 2022), Abigail Lascoz (Clickbait, 2021), Nacho Martín Silva (La magia y los jueces, 2023), Mercedes Pimiento (Sin título, Arquitecturas terminales, 2020), Belén Rodríguez (Western beautiful disorder, 2021) y Laura Vinós (Watching my Friends eat my friends ruined my apetite, 2023).

Los otros trabajos seleccionados que serán mostrados en esta exposición pertenecen a los artistas Álvaro Albadalejo, Tamara Arroyo de la Morena, Juan Baraja, Paloma Castro de la Cruz, Irene de Andrés, Raúl Díaz Reyes, Antonio Fernández Alvira, Laura Fernández Gibellini, Paloma Gámez, Noelia García Bandera, Nuria Güell, Ana Hernández del Amo, Julia Huete, Irene Infantes, Jorge Isla, Kimia Kamvari, Juan López Díez, Gloria Martín Montaño, Cristina Mejías, Federico Miró, Lois Patiño, Guillermo Pfaff, Paloma Polo, Fernando Renes, Antonio Ruiz Montesinos, Miguel Trillo, Luis Vassallo y Santiago Ydáñez.

Un total de 750 trabajos de 320 artistas procedentes de más de 20 países como Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Francia, Reino Unido, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Suiza, Tayikistán, Turquía o Venezuela han participado en esta edición, que ha contado con una bolsa de compra de 75.000 euros para la adquisición de las obras, lo que supone un incremento con respecto a ediciones anteriores.

Asimismo, este certamen supone un impulso a las carreras de creadores noveles al brindarles oportunidades en el sector profesional para la difusión de su trabajo.

El jurado ha estado compuesto por la directora de Actividades Culturales de la institución, Emilia Garrido; el director gerente de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos municipales y culturales, José María Luna; el profesor, crítico de arte y comisario Juan Francisco Rueda; y la directora de Artium. Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Beatriz Herráez.

También por la subdirectora del Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) de Madrid, Tania Pardo; la directora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla (CAAC) y del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía en Córdoba (C3M) Jimena Blázquez, y el gestor cultural, Mariano Vergara.

El Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas nació en 1995 con el objetivo de impulsar la producción de las diferentes facetas creativas del arte actual. A lo largo de estos 27 años se han presentado a él más de 14.000 obras, de las que se han adquirido un total de 153 de 139 artistas.

Entre los artistas premiados figuran nombres de relevancia como Julio Pardo, Alberto García-Alix, Chema Lumbreras, Pilar Albarracín, Elena Asins, Joaquín Ivars o Francisco Peinado. Todos ellos presentes, a través de este certamen, en los fondos artísticos de la institución.