La película 'La cena' protagoniza el próximo lunes en Almería una nueva sesión del ciclo de cine de Fundación Unicaja

Fotograma de la película 'La cena'. - UNICAJA

ALMERÍA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La película 'La cena', de Manuel Gómez, protagoniza el próximo lunes 11 de mayo una nueva sesión del ciclo 'Encuentros con Directores de Cine' de Fundación Unicaja en Almería, con una proyección y posterior coloquio con el público.

La cita, con entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar a las 20,00 horas en el Teatro Cervantes de Almería, situado en la calle Poeta Villaespesa, 1, según ha informado la entidad en una convocatoria.

Asimismo, el director madrileño participará en un encuentro con el alumnado del IPEP Almería como parte del programa de visitas a centros educativos que organiza este ciclo cinematográfico para acercar los últimos estrenos del cine español a los más jóvenes.

La cinta se sitúa dos semanas después de acabar la Guerra Civil, cuando Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú. "La fuga está servida", recoge la sinopsis de la cinta.

Manuel Gómez debutó como director con 'Salsa rosa', por la que fue nominado al Goya a la Mejor Dirección Novel. A partir de ese momento se convirtió en un director con gran éxito de público con títulos como '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?', 'Todos los hombres sois iguales', que obtuvo el Premio Goya al Mejor Guion Original, y 'Boca a boca'.

A esa trayectoria se suman otros largometrajes como 'El amor perjudica seriamente la salud', 'Entre las piernas', 'Desafinado', 'Cosas que hacen que la vida valga la pena', 'Reinas', 'El juego del ahorcado' o 'La ignorancia de la sangre'.

Tras unos años centrado en la realización de series televisivas como 'Velvet', 'Gran Hotel', 'Tiempos de guerra' o 'Las chicas del cable', en 2025 estrenó con gran éxito 'Un funeral de locos' y 'La cena', cinta nominada a ocho Premios Goya, incluido el de Mejor Película, y que obtuvo las estatuillas de Mejor Guion Adaptado y Mejor Diseño de Vestuario.

MÁS DE UN CUARTO DE SIGLO DE CINE ESPAÑOL

El ciclo 'Encuentros con Directores de Cine' de Fundación Unicaja lleva más de un cuarto de siglo acercando el séptimo arte a la ciudadanía de la mano de sus realizadores.

A lo largo de su historia, más de 80.000 personas han podido disfrutar de esta experiencia cinematográfica en ciudades como Almería, Málaga y Cádiz.

Con más de 200 encuentros celebrados, en este ciclo han participado más de un centenar de cineastas como Fernando Trueba, Javier Fesser, Fernando Colomo, Carlos Saura, Ángeles González Sinde, Gracia Querejeta, Paula Ortiz, Belén Macías, Mabel Lozano o Ana Murugarren, entre otros.