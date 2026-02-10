Proyecto Edufinet enseña a más de 1.200 niños claves de educación financiera y ciberseguridad a través de teatro

El Proyecto Edufinet enseña a más de 1.200 niños de primaria las claves de la educación financiera y la ciberseguridad a través del teatro con '¡Alerta, emoji peligro!', representada por la Compañía de Teatro de Blanca Marsillach (Varela Producciones) - UNICAJA

El Proyecto Edufinet, programa de educación financiera promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, ha llevado a escena en Málaga una nueva obra de teatro dirigida a alumnos de primaria, con el objetivo de acercarles, de forma didáctica y lúdica, las principales claves de la educación financiera, la gestión responsable de sus finanzas y la ciberseguridad.

Se trata de la comedia '¡Alerta, emoji peligro!', representada por la Compañía de Teatro de Blanca Marsillach (Varela Producciones), con la que Edufinet mantiene colaboración. Ambas partes han desarrollado en los últimos años diversas iniciativas teatrales enfocadas a públicos de distintas edades, siendo esta la primera vez que diseñan una propuesta orientada específicamente al público infantil, en línea con la creciente importancia de fomentar la formación financiera y digital desde edades tempranas.

En concreto, más de 1.200 niños de entre diez y 12 años, procedentes de 22 centros educativos de diferentes localidades de Málaga, han participado en esta actividad, que cuenta con el patrocinio de Funcas Educa, han indicado en un comunicado.

Las representaciones, celebradas en dos sesiones matinales (a las 10.00 y a las 12.00 horas), tuvieron lugar ayer lunes, 9 de febrero, y este martes, día 10, en la Sala Fundación Unicaja María Cristina de Málaga capital.

Durante estas funciones, los menores adquirieron, de forma amena y cercana, nociones básicas y esenciales para la gestión de sus finanzas personales y digitales, con especial atención al uso seguro de Internet y la prevención de posibles ciberfraudes.

Al término de la representación teatral, los alumnos participaron en un taller práctico, en el que pudieron subir al escenario, interactuar con actores y poner en práctica conceptos abordados durante la obra a través de diferentes juegos. Mediante dinámicas participativas, los estudiantes reforzaron su comprensión y asimilación de los conceptos adquiridos de forma práctica y divertida, favoreciendo con ello su aprendizaje.

'¡ALERTA, EMOJI PELIGRO!'

La comedia, protagonizada por los actores Sara Ralla y Alex Navalpotro, emplea un tono humorístico y una narrativa cercana al público infantil, para explicar, mediante ejemplos cotidianos, cuestiones esenciales en su día a día sobre transacciones financieras y comportamiento seguro en el entorno digital.

Además, proporciona consejos prácticos y útiles, para que los menores aprendan a detectar y prevenir situaciones de riesgo en Internet. Especialmente, en el actual contexto, marcado por la constante transformación tecnológica y el aumento de la exposición digital de la sociedad desde edades cada vez más tempranas.

El propósito de esta iniciativa es dotar a estos estudiantes de las herramientas y habilidades necesarias que les permitan desenvolverse con autonomía en su entorno financiero y digital, contribuyendo así a la toma de decisiones acertadas tanto en el presente como en el futuro.

Esta nueva colaboración se suma a otras iniciativas teatrales promovidas conjuntamente por el Proyecto Edufinet y la Compañía de Teatro de Blanca Marsillach, que, durante este tiempo, han obtenido una buena acogida, gracias a su carácter dinámico, enfoque pedagógico y capacidad de adaptación a diferentes públicos.

Concretamente, el año pasado llevaron a escena las obras 'Hacerse mayor' y 'Las cosas fáciles', dirigidas a jóvenes y personas mayores, respectivamente, siendo esta última representada de manera interrumpida desde 2023. Anteriormente, también colaboraron en diferentes representaciones teatrales enfocadas a alumnos de secundaria.

APOYO A LA INCLUSIÓN FINANCIERA

En sus 20 años de trayectoria, el Proyecto Edufinet se ha caracterizado por ser uno de los programas de educación e inclusión financiera pioneros y de referencia en España, como resultado de su compromiso con la sociedad y en el ejercicio de su política de sostenibilidad. Fruto de esta continua labor es su amplia red de colaboración, que engloba a una decena de organizaciones empresariales y 17 universidades.

Desde 2005, ha desarrollado una gran variedad de actividades formativas, tanto en formato presencial como online, que han permitido acercar la educación financiera a más de 300.000 personas.

Edufinet cuenta con dos sedes físicas en Málaga y Salamanca y con varias líneas de actuación: cursos y jornadas (presenciales y online), publicaciones, así como varios portales de Internet, en torno a su web (www.edufinet.com), con información práctica y sencilla sobre el mundo financiero (Edufinext, Edufiemp, Edufitech, Edufiblog, Edufisport, Edufiagro y Edufiacademics).

También desarrolla una importante labor de divulgación a través de sus perfiles de redes sociales (YouTube, Facebook, X, LinkedIn, Instagram y TikTok) y de plataformas de pódcast (iVoox y Spotify). En 2025, la actividad de Edufinet fue reconocida con dos nuevas distinciones. En concreto, dos Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera 2024-2025.