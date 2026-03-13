El Proyecto Edufinet de Fundación Unicaja impulsa el diálogo abierto para fomentar la educación financiera en jóvenes

Jornada del Proyecto Edufinet, programa de educación financiera promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja. - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Edufinet, programa de educación financiera promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, participará un año más en la Global Money Week (GMW), iniciativa internacional impulsada por la OCDE/INFE, que se celebra en 2026 del 16 al 22 de marzo, con el objetivo de "concienciar sobre la importancia de fomentar la educación financiera entre niños y jóvenes".

Bajo el lema de esta decimocuarta edición, 'Habla de dinero, es de buena educación', la Global Money Week invita a promover, desde edades tempranas, "un diálogo abierto y natural" sobre las finanzas personales, la gestión del dinero, el ahorro, la prevención del fraude o la planificación, como herramienta clave para desarrollar hábitos económicos responsables y facilitar la toma de decisiones informadas a lo largo de la vida, según ha detallado la entidad en una nota.

En línea con esta temática, Edufinet ha diseñado un completo programa de actividades educativas que se desarrollará durante toda la semana y que incluye cuarenta jornadas de educación financiera, además de dos charlas formativas, tanto en formato presencial como online, de las que se espera superar los 1.000 beneficiarios.

La creciente complejidad de la vida financiera de niños y jóvenes --que abarca desde el control del gasto y el ahorro hasta la prevención del fraude o la comprensión de conceptos financieros básicos-- hace que, en muchos casos, hablar de dinero resulte complicado.

Consciente de esta realidad, la Global Money Week ha puesto este año el foco en animar a jóvenes, familias, docentes y organizaciones a integrar las conversaciones sobre finanzas personales en la vida cotidiana, fomentando la confianza y el aprendizaje compartido.

UNA SEMANA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

La programación de Edufinet comenzará el próximo lunes, 16 de marzo, con una sesión online dirigida a jóvenes de entre 14 y 18 años, que podrá seguirse en streaming a través del canal de YouTube y de la web de este programa de educación financiera.

Bajo el título 'Hablemos de dinero', la sesión abordará, desde un enfoque práctico y didáctico, cuestiones como la importancia del ahorro, la planificación financiera o la gestión del presupuesto familiar, a través de casos reales y consejos útiles aplicables al día a día.

Durante esta actividad, los participantes también aprenderán a controlar sus gastos mediante el uso de una aplicación tecnológica desarrollada de forma específica por el Proyecto Edufinet, que facilita la comprensión y el seguimiento de unos adecuados hábitos de consumo.

Asimismo, se celebrará también una sesión presencial bajo un formato de taller el viernes, 20 de marzo, en el Centro Edufinet de Málaga, también con el mismo título, 'Hablemos de dinero', en la que se potenciará la participación y la interacción con los asistentes mediante un enfoque más lúdico.

De forma complementaria, Edufinet tiene previsto llevar a cabo alrededor de cuarenta jornadas de educación financiera en centros educativos de distintas localidades españolas, tanto de manera presencial como digital, en las que se espera alcanzar más de 700 beneficiarios de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Además, durante toda la semana se difundirán en sus perfiles de redes sociales contenidos formativos, a través de posts específicos y de vídeos cortos, que tendrán reflejo además en su web. Asimismo, la actividad semanal del blog de Edufinet (EdufiBlog) estará alineada con el lema central de esta edición de la GMW.

Según ha explicado la Fundación Unicaja, la Global Money Week es una iniciativa de concienciación a nivel mundial, impulsada desde 2015 por la Red Internacional de Educación Financiera de la OCDE (INFE) y coordinada en nuestro país por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Se celebra con carácter anual, con el objetivo de promover la importancia de la educación financiera entre los más jóvenes, desde edades tempranas, para favorecer la toma de decisiones informadas a lo largo de su vida en el ámbito de las finanzas.