El Proyecto Edufinet ofrece actividades para diferentes públicos en la 'Semana de la Educación Financiera'

El Proyecto Edufinet ofrece actividades para todos los públicos en la ‘Semana de la Educación Financiera’. - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Edufinet de educación financiera, promovido por Fundación Unicaja y Unicaja, va a celebrar su 'Semana de la Educación Financiera' a partir del próximo lunes 5 de octubre, con un amplio programa de actividades dirigidas a diferentes públicos.

Según ha informado la Fundación Unicaja en una nota, Edufinet se ha sumado a esta iniciativa que impulsa el Plan de Educación Financiera (PEF) y que, en esta edición, se presenta bajo el lema 'Ahorra. Invierte. Avanza'. Entre las acciones formativas previstas por Edufinet, destacan la celebración de un hackathon de educación financiera para jóvenes, el desarrollo de varias jornadas y representaciones de teatro enfocadas a jóvenes y mayores, así como un ciclo de educación financiera aplicada al mundo del marketing.

En línea con la temática del Día de la Educación Financiera (5 de octubre), estas actuaciones ponen el foco este año en la importancia del ahorro y la inversión como pilares esenciales para mejorar el bienestar financiero de los hogares españoles y para avanzar en la consecución de metas personales y profesionales como resultado de una toma de decisiones financieras informadas.

En concreto, el Día de la Educación Financiera es una iniciativa impulsada por el Plan de Educación Financiera que promueve el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y que cuenta, además, con un amplio número de colaboradores.

De esta manera, esta celebración se ha convertido en una cita anual "de referencia", en torno a la que se desarrollan diferentes actividades, con el objetivo de poner de relieve la contribución de la educación financiera al desarrollo de conocimientos y competencias que permitan mejorar la gestión de las finanzas personales y adoptar decisiones económicas más responsables.

CHARLA Y HACKATHON DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA JÓVENES

El Proyecto Edufinet ha diseñado una variada programación durante toda la semana que presenta diversidad de formatos y contenidos y que alcanza a distintos colectivos. Además, cuenta con la colaboración de Funcas Educa.

Concretamente, la 'Semana de Educación Financiera' de Edufinet comenzará el próximo lunes con una jornada en el Centro Edufinet de Educación Financiera de Salamanca dirigida a 25 estudiantes de cuarto de ESO del centro educativo Montessori de esta provincia.

Además, esta charla sobre educación financiera se ha complementado con una visita guiada por las instalaciones del Centro Edufinet, donde estos jóvenes han participado en distintas actividades expositivas e interactivas.

Tras el éxito de la edición anterior, Edufinet volverá a celebrar este año su hackathon de educación financiera para jóvenes. Una iniciativa por la que fue reconocido en la última edición de los Premios CECA y que acogerá de nuevo el martes, 6 de octubre, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga (UMA).

Así, en esta jornada --de seis horas de duración-- está previsto que participen en torno a un centenar estudiantes de Bachillerato, que agrupados en equipos de seis y ocho miembros tendrán que proponer una solución a un reto o actividad planteada con el apoyo de una decena de profesores.

No obstante, de esta iniciativa saldrá un equipo ganador y diversos reconocimientos en una entrega de premios. El objetivo es acercar la educación financiera a los jóvenes de una forma "práctica, lúdica y amena" en un ambiente de cooperación y participación, orientada al aprendizaje práctico mediante la aplicación de metodologías activas y competencias transversales.

JORNADAS Y TEATRO PARA PERSONAS MAYORES

Otra de las apuestas de Edufinet durante esta celebración es la representación de la obra de teatro 'Las cosas fáciles'. Una actividad que impulsa desde 2023 y que produce la Compañía de Teatro Blanca Marsillach para fomentar la inclusión financiera y digital de las personas mayores.

Esta representación se llevará a escena, en doble sesión matinal, tanto el próximo martes día 6, como el miércoles 7 de octubre, en el Auditorio Cartuja Center de Sevilla. Además, el jueves 8 dará inicio su nuevo Ciclo de Educación Financiera y Marketing en la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga (UMA).

Dentro de esta iniciativa --que se extenderá a lo largo del curso académico 2026-2027-- se ofrecerán conferencias en un formato que favorece la participación del público gracias a la inclusión de un turno final de preguntas y un diálogo posterior.

Igualmente, los actos de esta semana acabarán el viernes 9 con la celebración de dos jornadas de educación financiera, dirigidas a personas mayores en el Centro Cultural Huerta de la Salud de la Junta Municipal de Hortaleza (Madrid) y en el Punto Vuela de Bobadilla Estación (Málaga).

Durante estas dos sesiones se trasladarán a este colectivo las principales claves de la ciberseguridad y las finanzas digitales de forma práctica a través de diversos juegos didácticos y recursos formativos con el fin de reducir su brecha digital y ayudarles a prevenir "posibles riesgos y fraudes en este ámbito".

Por último, durante estos días, Edufinet reforzará su labor divulgativa y formativa en torno al lema de esta edición del Día de la Educación Financiera, tanto en sus jornadas como en la difusión de contenidos audiovisuales, a través de sus perfiles de redes sociales y plataformas de podcast.