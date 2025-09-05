La Terraza de Fundación Unicaja de Cádiz acoge un concierto de soul, jazz y ritmos caribeños con Desirée Diouf

CÁDIZ 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Terraza de Fundación Unicaja en Cádiz acogerá el próximo jueves 11 de septiembre un concierto a cargo de la artista Desirée Diouf, donde transitará por el soul, el jazz, la funaná y los ritmos caribeños.

Bajo el título 'Jacaranda', la artista recala en el nuevo escenario del Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz con un cuarteto orgánico que tendrá lugar a las 20,30 horas con entrada libre hasta completar aforo, ha informado esta entidad en una nota.

Esta iniciativa se enmarca en el ciclo 'Conciertos en La Terraza' con el que la Fundación Unicaja ofrece recitales flamencos y conciertos de música de autor contemporánea a cargo de algunas de las figuras más relevantes del panorama musical actual.

De padre senegalés y madre italiana, la voz de la cantante Desirée Diouf es "rica en texturas mestizas que recuerdan a menudo tiempos y mundos lejos de aquí, mezcladas con las contemporáneas líricas, y una inconfundible raíz soul", como ha asegurado Fundación Unicaja.

Diouf está actualmente afincada en Cádiz aunque es original de Barcelona, donde lideró proyectos como Suguar Drops, The Black Barbies, Midnight Train o The solution, entre otros.

La artista colaboró con Naty Peluso en 'La sandunghera' o Marvin Gaye Tribute pisando escenarios como Primavera Sound y de festivales africanos como Essauira Gnawa Fest.

La cantante congenia sus raíces africanas con el recorrido soul de estos 15 años de carrera, su paso por Cádiz y la iniciativa en la que la artista, junto a José Atero, ha creado su propio concepto musical, que es mestizo y sin marca.

Con la apertura de La Terraza de Fundación Unicaja, inaugurada el pasado mes de junio, la institución promueve y aumenta la oferta cultural en la ciudad gaditana a través de propuestas "en conexión directa con la identidad y el imaginario cultural" de la provincia de Cádiz.

El cantaor David Palomar fue el encargado de inaugurar la programación de este nuevo espacio escénico con vistas panorámicas de la ciudad con el que cuenta el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz. Durante el verano han pasado por su escenario el músico, compositor y productor Carlos Cortés y las cantaoras Lela Soto y Teresa Hernández.

Tras la actuación de la artista Desirée Diouf, el saxofonista y cantaor Antonio Lizana en dúo con la guitarra de Rycardo Moreno será el encargado de clausurar este ciclo el viernes 26 de septiembre.