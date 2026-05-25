La UPO de Sevilla y Fundación Unicaja investigan nuevas terapias para enfermedades raras ligadas al cromosoma X

Equipo dedicado al estudio de enfermedades raras ligadas al cromosoma X. - UPO

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y Fundación Unicaja han renovado su colaboración para dar continuidad al proyecto 'BrainCure para BPAN', una investigación dirigida por el catedrático de Biología Celular José Antonio Sánchez Alcázar que busca nuevas estrategias terapéuticas frente a la neurodegeneración asociada a la proteína beta- hélice, una enfermedad rara ligada al cromosoma X.

Así, ambas entidades acuerdan dar continuidad al proyecto, orientado a profundizar en los mecanismos moleculares que podrían favorecer la reactivación del cromosoma X inactivo y a evaluar el potencial de distintos compuestos con actividad epigenética, tal como ambas entidades informan en una nota de prensa conjunta.

Esta colaboración refuerza el compromiso de Fundación Unicaja con la investigación biomédica con potencial traslacional y con el avance del conocimiento en enfermedades de alto impacto social. La neurodegeneración asociada a la proteína beta-hélice, conocida como BPAN por sus siglas en inglés, forma parte del grupo de enfermedades raras NBIA, caracterizadas por la acumulación de hierro en el cerebro. Está causada por mutaciones en el gen WDR45, localizado en el cromosoma X, y puede provocar retraso psicomotor, discapacidad intelectual, problemas de lenguaje, convulsiones, alteraciones del equilibrio y, en etapas posteriores, un deterioro neurológico progresivo.

Hasta el momento, las aproximaciones farmacológicas convencionales --como la suplementación con antioxidantes-- resultaban insuficientes para corregir los defectos en el reciclaje celular (autofagia) y la bioenergética mitocondrial en los modelos celulares derivados de los pacientes.

La investigación desarrollada por el grupo liderado por Sánchez Alcázar parte de una hipótesis innovadora: en muchas pacientes, aunque una copia del gen se encuentra mutada, existe otra copia sana que permanece inactiva en el cromosoma X condensado. El objetivo del equipo es estudiar si determinados moduladores epigenéticos pueden contribuir a 'reactivar' esa copia funcional y corregir así alteraciones celulares asociadas a la enfermedad.

En este contexto, el grupo ha publicado recientemente resultados en la revista International Journal of Molecular Sciences, en los que describe cómo la suplementación con biotina favorece la reactivación del cromosoma X inactivo en modelos celulares de BPAN y corrige las alteraciones fisiopatológicas vinculadas a la enfermedad.

Estos avances consolidan una línea de trabajo que, aunque todavía se encuentra en fase preclínica, abre nuevas posibilidades para el estudio y tratamiento de las enfermedades genéticas ligadas al cromosoma X. *Este hallazgo no representa únicamente una luz de esperanza para las familias y pacientes de BPAN, sino que sienta un precedente metodológico de gran potencialidad en otras enfermedades genéticas ligadas al cromosoma X, explica el profesor Sánchez Alcázar.

La reactivación dirigida del cromosoma X inactivo mediante moduladores epigenéticos demuestra que podemos combatir la raíz del defecto genético sin necesidad de recurrir a técnicas de edición genómica más invasivas y complejas.

Gracias al respaldo de Fundación Unicaja, el equipo investigador de la UPO podrá dar continuidad a estos trabajos, ampliar los ensayos y avanzar en la identificación de otros compuestos con posible actividad epigenética.

Actualmente, en su laboratorio del CABD, estudia nuevos suplementos capaces de favorecer la reactivación del cromosoma X inactivo y evalúa su eficacia en las células derivadas de los pacientes. Además, los resultados obtenidos han permitido extender la investigación hacia otras patologías genéticas ligadas al cromosoma X, como el síndrome de Rett y el síndrome X Frágil, dos enfermedades del neurodesarrollo que carecen actualmente de cura y que representan un importante reto científico, sanitario y social.

En la nueva fase del proyecto, el equipo de la Universidad Pablo de Olavide se centrará en tres objetivos principales: profundizar en los mecanismos que regulan la reactivación del cromosoma X mediante estudios transcriptómicos; identificar nuevos compuestos con capacidad para modular este proceso; y analizar si esta aproximación puede corregir las alteraciones fisiopatológicas en modelos celulares de BPAN, síndrome de Rett y síndrome X Frágil.