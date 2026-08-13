Hasta 31 medios aéreos trabajan desde mediodía en el incendio de Niebla (Huelva)

Avión trabajando en el incendio de Niebla (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

Hasta 31 medios aéreos se han ido incorporando progresivamente hasta el mediodía de este jueves para trabajar en las labores de extinción del incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), que ya superaría las 31.000 hectáreas recorridas y que sigue en Situación Operativa nivel 2 de emergencia.

De este modo, según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, desde las 13,00 horas se encuentran en la zona 31 aeronaves: Un helicóptero ligero, 14 semipesados y tres pesados, así como seis aviones de carga en tierra, tres anfibios ligeros, tres anfibios pesados y uno de coordinación.

Según ha indicado el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, los medios irán aumentando progresivamente hasta alcanzar los 33, al igual que el pasado miércoles, cuando llegaron también a ser hasta 33 medios aéreos asignados, de los cuales 22 llegaron a operar simultáneamente sobre el terreno en complejas maniobras de coordinación.

Para hacerle frente, hay desplegados 761 efectivos en tierra --entre bomberos forestales del Infoca, la UME, los consorcios provinciales de Sevilla y Huelva, Huelva capital, Policía, Guardia Civil y personal sanitario-- y 258 medios materiales. El dispositivo se completa con efectivos de la Guardia Civil, la Unidad de Policía Adscrita, Cruz Roja, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, Emergencias 112 Andalucía, el Grupo de Emergencias de Andalucía, agentes de Medio Ambiente y distintas agrupaciones locales de Protección Civil.

CONSORCIO DE BOMBEROS POR EL SUR

De otro lado, el Consorcio Bomberos Huelva de la Diputación de Huelva sigue actuando en los puntos y zonas que determina la dirección de extinción y Plan Infoca, con intervención de efectivos tanto en la zona norte como en la sur y trabajos en el entorno de Berrocal, El Pozuelo, Escacena del Campo y Paterna del Campo.

El consorcio gestiona el flanco sur, una zona "especialmente sensible" por la presencia de viviendas diseminadas, con labores de vigilancia y control para evitar y frenar posibles reactivaciones del fuego, según ha informado la institución provincial en sus redes sociales.

Durante la jornada de este jueves, un vehículo nodriza se mantiene de forma itinerante entre El Pozuelo y Berrocal para intervenir con rapidez y atajar posibles reproducciones y focos secundarios. Además, a petición del Plan Infoca, el Consorcio ha puesto a disposición un vehículo de abastecimiento para garantizar el suministro de agua con uno de sus medios de gran capacidad.

Desde el inicio del incendio, 222 efectivos del Consorcio han participado por turnos en las labores de extinción y apoyo, de forma que siguen al lado de los municipios afectados, "trabajando de forma coordinada" y poniendo sus medios al servicio de la emergencia "y de todo aquello que puedan necesitar".

Desde la Diputación de Huelva han querido expresar su "reconocimiento, una jornada más", a todos los profesionales "que continúan dejándose la piel frente al fuego".