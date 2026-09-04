Un acertante de Aracena (Huelva) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

ARACENA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 4 de septiembre, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad onubense de Aracena.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código FRN75945, ha sido validado en la Administración de Loterías número 1, situada en la plaza Marqués de Aracena, 23.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones de este viernes ha estado formada por los números 46, 27, 12, 19 y 11. Las estrellas han sido el 4 y el 12. La recaudación del sorteo ha ascendido a 53.222.930,20 euros.

En el sorteo de EuroMillones de esta jornada no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.