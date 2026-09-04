Piden 18 meses de cárcel por apropiarse del dinero de su padre mientras le atendía por una enfermedad

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MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) - La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 18 meses de prisión para una mujer que se apropió del dinero de su padre que se había trasladado a su vivienda para que le cuidara al padecer una enfermedad pulmonar, que unido a un deterioro "probablemente senil no diagnosticado", le situaban como una persona carente "de libre voluntad y capacidad para decidir sobre sí mismo y sus intereses, debiendo ser asesorado y tutelado".

El representante del Ministerio Público le imputa en el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, un delito de estafa. El escrito señala que el 27 de marzo de 2020 la acusada llevó a su padre, de 75 años de edad, a su domicilio en Valdemoro, para atenderlo y para que se recuperarse de la caída que había sufrido en su vivienda de Madrid.

Pocos días más tarde el hombre tuvo que ser ingresado en el Hospital de Infanta Elena, en la localidad de Valdemoro por problemas respiratorios para, a continuación, darle el alta. Posteriormente, el 20 de abril el padre regresó a casa de su hija donde permaneció hasta el 8 de junio.

Durante ese tiempo, según la Fiscalía, la acusada "aprovechándose del deterioro físico y psíquico que presentaba su padre y la dependencia física que en ese momento mostraba", le cogió sus tarjetas bancarias y realizó varias retiradas de dinero sin su consentimiento y la sin su autorización por un importe de 11.000 euros.

"Igualmente, le indujo a efectuar negocios jurídicos que le ocasionaron un perjuicio económico a su padre y un correlativo beneficio a la acusada", añade el escrito.

En concreto, el 23 de abril de 2020, la mujer realizó una transferencia de 47.000 euros a su favor desde una de las cuentas de su padre a otra de la que era titular.

Hecha la transferencia llevó a su padre a una notaría de Ciempozuelo, para que se otorgasen, a su favor, una escritura de donación, procediéndose a extenderse y otorgarse la misma.