Acusación particular pide asesinato para 'El Baba' y mantiene inocencia del hermano del fallecido

Ambiente en el exterior de la Audiencia Provincial de Huelva durante la jornada de conformación del jurado del juicio por el asesinato de un hombre en El Torrejón en 2024. - EUROPA PRESS

HUELVA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge desde este viernes el juicio contra M.S., el hombre conocido como 'El Baba', como acusado de asesinato con alevosía --entre otros delitos-- por el tiroteo que acabó con la vida de una persona (R.M.) el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva capital, y que se saldó con otras dos personas heridas de diferente consideración. Se prevé que el juicio se prolongue hasta el día 21.

En este juicio, además de 'El Baba', están como acusados un primo suyo, por un delito de encubrimiento al esconderlo tras los hechos, y el hermano de la víctima mortal (L.M.), acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa por presuntamente abrir fuego en plena calle contra el acusado principal.

En este sentido, el abogado Rafael Villegas, que representa al hermano del fallecido, también acusado, en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del juzgado, ha señalado que se afronta este juicio con "incertidumbre", ya que es "complicado, difícil y delicado".

Asimismo, ha señalado que el acusado "ya ha reconocido que mató a un señor" y "disparó" a su representado y es la postura que van a mantener, "la que él mismo ha indicado". Por ello, ha confirmado que se va a solicitar "asesinato y homicidio en grado de tentativa", puesto que "un señor que mata a otro es asesinato y si le pega un balazo a otro con la intención de matarlo es homicidio".

Por otro lado, sobre la posibilidad de que la defensa de 'El Baba' solicite un acuerdo de conformidad, el letrado del hermano del fallecido ha señalado que él "no busca eso" para su representado. "Si hay un acuerdo que favorezca a mi cliente, lo meditaremos, pero yo no vengo a buscar ningún acuerdo. Yo vengo a absolver a mi cliente", porque L.M. "no ha hecho nada, lo reconoce 'El Baba', pero está acusado".

Asimismo, ha remarcado que es "lógico" que la defensa pida "la legítima defensa", pero ha subrayado que es "difícil de entender" porque si el acusado "tenía un revólver y mató a una persona a quemarropa, no creo que se pudiera defender, en todo caso atacar".

Además, el abogado discrepa sobre la versión de Fiscalía de que el fallecido fue "a buscar al acusado a su casa", ya que "fue buscar a su hermana, que por entonces, era la mujer de 'El Baba', porque le indicaron que tenía problemas con su marido y se encontró con aquello".

Por otro lado, Villegas ha señalado en cuanto al cuchillo que este "aparece en el portal del acusado y no tiene huellas, lo que tiene es ADN", por ello, "es difícil de entender que un señor que va a acometer a otro con un cuchillo lo deje en el portal y suba a buscarlo". "Si llevas el cuchillo, lo llevas, no lo dejas en el portal, no tiene mucho sentido, más bien parece que alguien ha puesto ese cuchillo en el portal".

Asimismo, Villegas ha indicado que su representado está "muy afectado" por los sucesos posteriores al día de los hechos, porque "su hermano está implicado en este asunto de una manera un poco extraña". "Ya estáis viendo el revuelo que hay aquí, el que hay en Isla Cristina, que afecta a todo el mundo y los jueces de alguna manera se ven presionados a tomar decisiones para calmar los ánimos y compensar a las familias".

Por otro lado, el acusado L.S. ha indicado a los medios de comunicación que afronta el juicio "mal" porque, aunque está acusado, el mantiene que "no disparó ni tenía armas", toda vez que no sabe la pena a la que se enfrenta.

Cabe recordar que 'El Baba' es el único acusado que se encuentra en prisión provisional por estos hechos, después de que la Audiencia Provincial de Huelva acordara prorrogarla dos años tras la vista que se celebró el pasado 30 de septiembre en Huelva --debido a la que la prisión provisional solo puede durar dos años si no se celebra el juicio antes, pero se puede prorrogar cuando las penas privativas de libertad a las que se enfrentan superan los tres años--.

En su escrito de conclusiones iniciales, la Fiscalía de Huelva ha solicitado un total de 28 años y seis meses para él como presunto autor del tiroteo que acabó con la vida de una persona el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva, que se saldó también con otras dos personas heridas.

El Ministerio Fiscal lo considera el presunto autor de los delitos de asesinato consumado con alevosía --por el que pide 20 años--, homicidio en grado de tentativa --siete años-- y tenencia ilícita de armas --por el que pide un año y seis meses de cárcel--.

Asimismo, también acusa al hermano del fallecido de dos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, por los que pide 15 años y medio de cárcel, así como imputa al primo de 'El Baba' un presunto delito de encubrimiento y solicita para él dos años de prisión.