Adamuz, entidades que hicieron frente a los incendios o el Carnaval de Isla Cristina, Melladas de la Provincia

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pueblo de Adamuz; el expresidente del OCIb Jaime de Vicente; la cantaora Sandra Carrasco; el ingeniero agrónoma Lucas Llanes; la rejoneadora Léa Vicens; el Carnaval de Isla Cristina, el Club de Golf Bellavista y las instituciones, cuerpos de seguridad y colectivos que hicieron frente a los incendios serán los galardonados con las Medallas de la Provincial que entrega anualmente la Diputación de Huelva.

Así ha anunciado este martes el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, las propuestas de concesión de Medallas de Oro de la Provincia de Huelva para este año 2026 con las que el organismo provincial expresa el reconocimiento de toda la provincia a quienes contribuyen a engrandecerla, según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa.

"Este año queremos reconocer a algunas de esas personas. Y también a quienes han cuidado de nosotros cuando más lo hemos necesitado", ha asegurado el presidente.

En este sentido, el pueblo de Adamuz es una de las propuestas a Medalla de Oro de la Provincia. Toscano ha recordado como "sus vecinos acudieron a ayudar, abrieron sus casas y acompañaron a las personas heridas y a sus familiares en las horas más difíciles".

Esta propuesta, ha añadido, "recoge el reconocimiento que todos los grupos de la Diputación expresaron conjuntamente el pasado mes de febrero". "Con ella queremos decirles en nombre de toda la provincia, gracias por cuidar de nuestra gente. Huelva siempre lo recordará", ha manifestado.

Otra de las propuestas tiene un carácter colectivo. En concreto, a las instituciones, cuerpos de seguridad, servicios y colectivos que hicieron frente a los incendios forestales de este verano en la provincia de Huelva. "A quienes combatieron el fuego, protegieron las viviendas, ayudaron en los desalojos y atendieron a las personas que tuvieron que abandonar sus hogares", ha explicado.

El expediente reúne a los servicios de emergencias, los bomberos, las fuerzas de seguridad, los profesionales sanitarios y sociales, las entidades humanitarias y el voluntariado. "Todos contribuyeron, desde su responsabilidad, a proteger a nuestra gente y nuestro patrimonio natural", ha indicado, tras lo que ha señalado que en nombre de todos ellos lo recogerá el vicepresidente y .

La tercera de las propuestas de medalla es a Jaime de Vicente Núñez, a título póstumo. De Vicente dedicó una parte fundamental de su vida a la cultura de Huelva. Desde la Fundación Caja Rural del Sur y el Otoño Cultural Iberoamericano "impulsó encuentros y proyectos que acercaron nuestra provincia a América y dieron oportunidades a muchos creadores", ha explicado el presidente.

"En su trabajo había una enorme confianza en lo que Huelva podía ofrecer. Esta medalla quiere reconocer esa dedicación y el legado que deja en nuestra vida cultural", ha añadido.

Por otro lado, la cantaora Sandra Carrasco es otra de las personas propuestas para la concesión de este galardón. "Su voz ha llevado el flamenco y los cantes de su tierra a escenarios nacionales e internacionales. Desde sus raíces entre Cartaya y Almonte, ha construido una trayectoria propia, con una gran formación y la inquietud de seguir aprendiendo y explorando nuevas posibilidades", ha detallado.

También en el ámbito cultural, la Diputación propone al Carnaval de Isla Cristina para la concesión de la Medalla de Oro de la Provincia. "Con ello se reconoce a las generaciones que han hecho posible una de las expresiones más queridas de nuestra cultura popular. Detrás de cada agrupación, de cada letra, de cada disfraz y de cada carroza hay muchas horas de trabajo y un cariño inmenso por una tradición que se transmite de padres a hijos", ha señalado.

"Esta medalla quiere llegar a sus autores, intérpretes, músicos, artesanos, peñas y asociaciones. A todas las personas que mantienen el Carnaval y hacen de él una escuela de creatividad y un motivo de orgullo para Isla Cristina y para Huelva", ha afirmado Toscano.

El Club de Golf Bellavista, en Aljaraque, decano del golf andaluz, también ha sido propuesto para la Medalla. "Su trayectoria forma parte de nuestra historia deportiva y del legado británico en la provincia. Durante generaciones ha acercado este deporte a muchas familias, ha formado a jóvenes y ha contribuido a la promoción turística de Huelva. Con esta candidatura reconocemos también el esfuerzo de quienes lo han sostenido a lo largo del tiempo: sus trabajadores, sus socios y sus distintas directivas", ha subrayado.

Por otro lado, la rejoneadora Léa Vicens es otra de las personas propuestas para la medalla. Nacida en Francia, eligió Hinojos para vivir y desarrollar su actividad profesional. Allí ha creado un proyecto ligado al caballo, la ganadería, la agricultura y el turismo, con una estrecha vinculación al entorno de Doñana. A su trayectoria internacional se suma esa decisión de construir su futuro en uno de nuestros pueblos.

"Su candidatura reconoce el mérito profesional y el compromiso de quien ha hecho de Huelva su hogar y la da a conocer fuera de nuestras fronteras", ha señalado.

Por último, el presidente de la Diputación ha anunciado la Medalla para Lucas Llanes Borrero. Ingeniero agrónomo, desarrolló una importante labor en la Diputación de Huelva como director de la Granja Escuela y responsable de los Servicios Agrarios. A ello ha sumado su trabajo docente, sus publicaciones y una extensa trayectoria en la gestión cinegética.

Toscano ha recordado que "Lucas ha llevado el nombre de Huelva y la bandera del Recreativo por numerosos lugares del mundo". "Queremos reconocer su servicio a esta tierra y ese orgullo de pertenecer a ella que siempre lo ha acompañado".

Las ocho candidaturas a las Medallas de Oro de la Provincia de Huelva se someterán a la aprobación del Pleno este viernes, 13 de noviembre, y se entregarán en un acto solemne el próximo día 19 en el Teatro Ignacio Noguera de Isla Cristina.