La lluvia impide la procesión de la Almudena y Cobo anima a llevar a la Virgen por Madrid "desde el corazón"

Archivo - La Virgen de la Almudena sale en procesión en andas tras la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena, en la plaza de la Almudena, a 9 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tradicional procesión de la Virgen de la Almudena por las calles de Madrid no se celebrará este lunes debido a la lluvia, según ha anunciado el arzobispo de Madrid, José Cobo, quien ha animado a los fieles a llevar a la patrona de la capital "desde el corazón" por los distintos rincones de la ciudad.

Así lo ha trasladado al término de la misa solemne celebrada en el interior de la Catedral de la Almudena, donde ha lamentado que este año la imagen de la Virgen no pueda recorrer las calles para "bendecir" y "acoger" al pueblo de Madrid, aunque ha invitado a los asistentes a continuar simbólicamente la procesión en su vida cotidiana.

"La imagen este año no puede pasear por las calles de Madrid, pero estamos nosotros. Nosotros sí podremos pasear estos días. Iremos a casa, iremos al trabajo, a estudiar, iremos a nuestras parroquias y comunidades", ha señalado el arzobispo.

En este sentido, Cobo ha pedido a los fieles que sean ellos quienes lleven a la Virgen de la Almudena por la capital a través de su compromiso con los demás. "Este año no va a haber una procesión, va a haber muchas, una por cada uno de los que os comprometéis con la Virgen María", ha destacado.

Así, ha explicado que la imagen de la patrona, que estaba preparada para procesionar por Madrid, permanecerá en la catedral, al tiempo que ha insistido en que la lluvia no debe impedir que su mensaje llegue a los madrileños.

"A pesar de la lluvia, la procesión sale gracias a cada uno de vosotros", ha afirmado Cobo, quien ha expresado su deseo de que los vecinos reciban la "protección" y la "esperanza" de la Virgen a través de los fieles.

"Nos quedamos con la imagen en el corazón y estos días la haremos procesionar por Madrid hasta llegar al último rincón", ha concluido antes de impartir la bendición final.