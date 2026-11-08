Adelante Andalucía presenta sus candidaturas en Huelva para llevar una "voz andaluza" al Congreso y al Senado

Los candidatos al Congreso de los Diputados de Adelante Andalucía para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. - EUROPA PRESS

HUELVA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha presentado este domingo en el Muelle del Tinto (Huelva) sus candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de cara a las próximas elecciones generales, con el objetivo de articular "una voz andaluza" en las Cortes Generales. La cabeza de lista a la Cámara Baja, Carmen María Martín Carrasco, ha intervenido junto al resto de integrantes de las candidaturas para detallar los ejes de su programa electoral.

Durante el acto, Martín ha reivindicado el perfil de los integrantes de las listas como "gente corriente y trabajadoras de distintos sectores" que viven en primera persona "la precariedad, las dificultades para acceder a una vivienda, el deterioro de los servicios públicos y la falta de infraestructuras".

En este sentido, la formación ha defendido la necesidad de articular una "voz andaluza" propia en la Cámara Baja que vele por la clase trabajadora --tanto por cuenta ajena como autónomos--. Entre las prioridades del grupo destacan la garantía de acceso a la vivienda, el blindaje de los servicios públicos y la mejora de las conexiones de transporte en la comunidad.

En relación con el problema de la vivienda, Martín ha criticado la inacción de las administraciones públicas, recriminando que "ni el Estado, ni las comunidades autónomas, ni los ayuntamientos están velando por el derecho a la vivienda".

La candidatura de Adelante Andalucía al Congreso de los Diputados por Huelva está encabezada por Carmen María Martín Carrasco, seguida de Juan Jesús Alcón Villalba, Ángela González Moyo, José Antonio Martínez Gómez y María Gracia González Fernández.

Por su parte, la lista titular a la Cámara Alta para la provincia onubense la integran Juana María Fernández Mora, Rafael José Vélez Aibar y Rosa Elizabeth Tortosa Alonso.