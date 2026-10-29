Agricultores del Condado de Huelva esperan que la segunda convocatoria de ayudas a Doñana se abra en diciembre

Minuto de silencio de los agricultores del Condado de Huelva por las víctimas del accidente de Urda durante la celebración de su asamblea. - PLATAFORMA DE REGADÍOS DEL CONDADO

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha celebrado este miércoles una asamblea de asociados en la que informó sobre el estado de tramitación de las ayudas a la renaturalización de terrenos agrícolas en el entorno de Doñana, contempladas en el denominado Plan de la Fresa.

Según ha indicado en una nota, durante el encuentro, los técnicos de la organización explicaron los resultados provisionales de la primera convocatoria y los próximos pasos del procedimiento, cuya resolución definitiva se espera para mediados de diciembre.

Asimismo, la plataforma ha señalado que ha tramitado solicitudes correspondientes a unas 1.200 hectáreas de agricultores de los cinco municipios del Condado incluidos en el ámbito de actuación, de las que aproximadamente 400 han sido admitidas inicialmente.

En este sentido, ha apuntado que las 800 hectáreas restantes "continúan sin una respuesta favorable", una situación que ha llevado a la organización a reiterar su petición de que "se duplique el presupuesto de la segunda convocatoria".

El portavoz de la Plataforma, Manuel Mora, ha señalado que el objetivo es "que las 800 hectáreas que han quedado fuera puedan tener una nueva oportunidad en la próxima convocatoria". "Hay agricultores que cumplen los requisitos y que no han podido acceder a las ayudas por falta de presupuesto. Por eso hemos pedido que se duplique la dotación económica y que se dé respuesta a todas estas familias", ha añadido.

Durante la asamblea, los técnicos de la Plataforma explicaron que el plazo de presentación de alegaciones a la propuesta de resolución provisional finalizó el pasado martes, 27 de octubre. A partir de ese momento, la Fundación Biodiversidad dispone de un plazo de 15 días para examinar las alegaciones presentadas y continuar con la tramitación de los expedientes.

Según la información trasladada a los asociados, cada solicitante recibirá una comunicación individualizada sobre el resultado de su expediente y su posible acceso a las ayudas. La previsión con la que trabaja la Plataforma es que el procedimiento quede cerrado a mediados de diciembre. La organización espera que, en torno a esas mismas fechas, se publique la segunda convocatoria, que considera necesaria para atender a los agricultores que no han podido beneficiarse de la primera.

"Esperamos que en diciembre esté resuelta esta primera convocatoria y que se abra cuanto antes la segunda. Los agricultores necesitan certezas para decidir qué hacer con sus explotaciones. No podemos seguir acumulando meses de espera mientras hay familias que ya han dejado de cultivar y todavía no han recibido ninguna ayuda", ha manifestado Mora.

300 FAMILIAS AFECTADAS

La Plataforma ha señalado que esta situación "afecta a unas 300 familias de los cinco municipios del Condado", algunas de las cuales "se encuentran actualmente sin actividad agrícola y sin las compensaciones económicas previstas". La organización considera que la ampliación presupuestaria "resulta necesaria para evitar que vuelvan a quedar excluidos terrenos que cumplen las condiciones exigidas".

Asimismo, insiste en que la nueva convocatoria "debe mantener los requisitos, los criterios de puntuación y el ámbito territorial" de los cinco municipios contemplados en la primera. Esta petición pretende garantizar que los agricultores puedan volver a presentar sus solicitudes con las mismas reglas y aprovechar la documentación y el trabajo técnico realizados hasta ahora.

"Los agricultores han dedicado tiempo y recursos a preparar sus expedientes. Lo razonable es que la segunda convocatoria mantenga las condiciones y disponga de presupuesto suficiente. No podemos permitir que quienes ya han hecho ese esfuerzo tengan que empezar de cero o vuelvan a quedarse fuera por falta de fondos", ha defendido el portavoz.

MINUTO DE SILENCIO POR URTA

La asamblea comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la línea Madrid-Sevilla, como muestra de "respeto y solidaridad" con las familias de las personas fallecidas y con los heridos.

Durante el encuentro también se dedicaron unas palabras de afecto y reconocimiento a Julio Díaz, quien fuera portavoz de la Plataforma durante varios años y que actualmente atraviesa "un delicado proceso de salud".

Los asistentes pusieron en valor su trayectoria, su "compromiso" con los agricultores del Condado y su contribución a "la defensa" de los regadíos de la comarca, "a la que ha dedicado años de trabajo y conocimientos". La Plataforma trasladó a Julio Díaz y a su familia "el cariño de todos sus asociados" y sus "mejores deseos en estos momentos difíciles".