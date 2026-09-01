Alcalde de Berrocal (Huelva) señala que La Vuelta es "escaparate de la lacra de un incendio" y "resiliencia del pueblo"

El alcalde de Berrocal (Huelva), Ángel Luis Romero. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

BERROCAL (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Berrocal (Huelva), Ángel Luis Romero, ha señalado este martes que el paso de La Vuelta por el municipio será "un escaparate y una ventana abierta a todo el mundo de lo que supone una desgracia tan grande como un incendio forestal", toda vez que "mostrará la resiliencia de un pueblo para mirar siempre desde un punto de vista positivo para seguir adelante".

Durante la presentación de la etapa de La Vuelta que discurrirá por la provincia de Huelva el próximo 8 de septiembre, el alcalde de Berrocal, uno de los municipios más afectados por el incendio que se inició el 6 de agosto y se dio por extinguido el día 21, que ha calcinado más de 33.000 hectáreas, ha explicado que el municipio vivía la llegada de La Vuelta con "muchísima ilusión" para mostrar "una de las cosas más importantes, el patrimonio natural".

"Pero desafortunadamente lo hemos perdido todo, pero ahí tiene que estar la resiliencia de un pueblo y mirar siempre desde un punto de vista positivo para seguir adelante. Por ello, lo realmente importante de un pueblo es su gente, y eso afortunadamente lo tenemos, porque estamos todos los berrocaleños en nuestras casas", ha afirmado el primer edil.

No obstante, el alcalde ha definido el paso de La Vuelta como "un espectáculo maravilloso" durante el cual "el pueblo se va a echar a la calle y realmente es una oportunidad fantástica". "Si antes era un escaparate, a lo mejor que teníamos, ahora va a ser una ventana abierta de lo que supone una desgracia tan grande como un incendio forestal".

"La Vuelta va a servir también para enseñar esta lacra que tiene la sociedad que son los incendios forestales y por mucho que quisieran no van a poder huir de evidentemente porque tienen que atravesar 40 kilómetros de un paisaje totalmente calcinado. Nadie lo desea, pero vamos a sacar el lado positivo, que sirva para concienciar de que realmente estas cosas arruinan vidas. Afortunadamente aquí no se ha llevado a ninguna por delante, pero lo que deja detrás es desolador", ha subrayado.

En este sentido, el alcalde ha expresado su agradecimiento tanto a la Diputación como la empresa Unipublic por "las muestras de cariño y de apoyo", porque "eso no tiene precio". "Ya puedan venir los decretos, las ayudas que vengan, pero la reconstrucción empieza con eso, con la solidaridad y el cariño".

"Berrocal va a lanzar ese mensaje de cariño, de agradecimiento y de que entre todos tenemos que hacer todo lo posible para que esto no le pase a nadie, y si no queremos que no le pase a nadie pues imaginaros lo que es que a un pueblo le ocurra esto dos veces en 22 años", ha finalizado.