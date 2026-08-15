El alcalde de Paterna del Campo critica "la gestión y decisiones" en relación con el incendio de Niebla

Imágenes del avance del incendio de Niebla en el término municipal de Aznalcollar. - Francisco J. Olmo - Europa Press

PATERNA DEL CAMPO (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Paterna del Campo (Huelva), Juan Salvador Domínguez (PSOE), ha criticado este sábado "la gestión y las decisiones" tomadas en relación con el incendio forestal de Niebla (Huelva), declarado este pasado 6 de agosto en el paraje de Raboconejo y que ha recorrido más de 38.000 hectáreas.

En una nota de audio, el regidor ha criticado que la gestión "no ha debido ser buena" porque, "primero no se ataja a tiempo ni con la seriedad que un incendio siempre requiere" y, también porque "se le achaca la densidad del incendio no a la gestión sino a la árboleda, a la vegetación que había". "La gravedad es la gestión, las decisiones que se han tomado y donde han metido el fuego", ha sostenido.

Ha explicado que "en el incendio hay que diferenciar dos partes. Una es cuando sale, que surge en una carretera, en Niebla, a 50 kilómetros de donde está ya, y el desarrollo que ha tenido el incendio".

"Sale en una cuneta, donde se le dice a la alcaldesa de Valverde y al alcalde de Niebla que se va a poder controlar bien y el incendio se va a 50 kilómetros a distancia quemando 50.000 hectáreas", ha señalado.

A su juicio, por lo tanto, "la gestión del incendio no ha debido ser muy buena". "Primero porque no se ataja a tiempo ni con la seriedad que un incendio siempre requiere, porque con el incendio equivocarte no sirve de nada", ha apostillado.

Después, ha continuado, "la gestión que se ha hecho del incendio se ha ido tapando al norte para salvaguardar los dos pueblos que tenían más peligro, que eran Valverde y Berrocal" y "se pone allí todos los contingentes para que no suba a esas dos localidades, cosa que funciona a medias porque solo se consigue evitar que entre en los pinos de Valverde y Berrocal es arrasada enormemente".

"Con eso han conseguido meter el incendio en la zona este", ha añadido, precisado que "no que digo yo que lo hayan hecho intencionadamente pero que haciendo la gestión que han hecho han conseguido que el incendio se meta en la zona forestal de más densidad que tenemos en los alrededores, quemando 12.400 hectáreas en Berrocal, 7.000 hectáreas en Paterna y 7.000 hectáreas en Escacena, además de las que ya habían ardido en Niebla".

Posteriormente, según ha explicado, luego el fuego "pasa a la provincia de Sevilla y ya sumando, pues están en torno a las 45.000 o 50.000, un desastre".

"Y ahora, después de este tiempo, pues escuchamos que se le achaca la densidad del incendio no a la gestión, sino a la árboleda, a la vegetación que había", ha lamentado, aludiendo a que se dice que es "el eucalipto el que propicia esto, que es verdad, que no es una especie autóctona, pero sí que ha estado toda la vida y que la Administración tiene en su finca eucalipto y no se ha gestionado el eucalipto bien".

Sin embargo, ha dicho, "Ence hace una gestión controlada por parte de ellos; pasan continuamente controles de la gestión del eucalipto". Asimismo, ha valorado que en su zona "en uno de los incendios, se ha controlado gracias a las limpias que hay, en los cortafuegos que hay en la zona de eucalipto".

"El eucalipto es un árbol que puede propiciar que se suba la intensidad del fuego, pero no es el causante de la gravedad del incendio", ha sostenido, al tiempo que ha insistido en que "la gravedad es la gestión, las decisiones que se han tomado y donde han metido el fuego". "Cuando se lleva un fuego 50.000 hectáreas por delante no se puede estar orgulloso de la gestión", ha apostillado.

Por otro lado, el regidor ha criticado la visita este pasado viernes del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "el noveno día del incendio" y "dándole la importancia que él le ha querido dar, viniendo nueve días después".

"Pensamos los alcaldes de la provincia de Huelva si no hubiese afectado Sevilla, si hubiese venido o no, porque ha venido justo cuando ha entrado en la provincia de Sevilla", ha añadido.

Por último, ha señalado que "nos parece que Juanma Moreno o no pensaba que esto se podía ir tan alto o no le ha dado la gana de venir antes porque Huelva quizás para él no importe como otra provincia", ha concluido.