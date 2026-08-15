Sanz autoriza el regreso de otros 154 desalojados mientras continúa sin expandirse el incendio de Niebla (Huelva)

El incendio de Niebla deja un paisaje desolador en Berrocal (Huelva). A 15 de agosto de 2026 en Berrocal (Huelva, Andalucía, España). - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado en la noche de este sábado la autorización del regreso ordenado y seguro de otros 154 vecinos a sus viviendas, que habían sido desalojados preventivamente por el incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje de Raboconejo en Niebla (Huelva), sumándose a las 114 personas que ya volvieron a sus hogares en la noche anterior.

En una atención a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado en el municipio onubense, Sanz ha detallado que esta medida ha beneficiado a los vecinos desalojados de Marigenta, en Zalamea La Real (Huelva) y a 140 personas de El Madroño (Sevilla) y las aldeas de Juan Gallego, Villagordo y Juan Antón. Esta autorización se ha permitido gracias a la "evolución favorable" del incendio que, según ha apuntado el consejero, "ha seguido sin expandirse durante todo el día".

"Esto es un nuevo paso hacia la ansiada normalidad que todos deseamos que se alcance de la manera más breve y avanzada posible", ha subrayado. Asimismo, ha explicado que el incendio transcurre dentro del perímetro interior y que los trabajos se concentran especialmente en el sector este, entre El Álamo y Aznalcóllar (Sevilla) para seguir sofocando pequeñas reactivaciones.

En este sentido, el consejero de Presidencia ha apuntado que la evolución es muy favorable, aunque durante este sábado ha habido tres sectores en los cuales se ha estado interviniendo aún, "especialmente porque hay puntos calientes y se pueden producir reproducciones, pero que no han sido relevantes.

También ha señalado que se ha trabajado con maquinaria y líneas de manguera, especialmente protegiendo islas, que quedan dentro del perímetro del incendio y que, a su juicio, "lo que lógicamente nos interesa es protegerla para que en ningún caso corran riesgo de que se pierdan, pero son zonas ya superadas por el incendio".

No obstante, Antonio Sanz ha apuntado que a partir de las 23,00 horas amaina bastante el viento y que eso permite que la jornada de trabajo durante la noche sea "bastante favorable" y poder seguir trabajando "para avanzar en el confinamiento definitivo de este incendio". Al hilo, el vicepresidente primero ha subrayado que, aunque el fuego no se haya expandido, hay que seguir vigilándolo y asegurar que se mantenga dentro de las líneas de control establecidas.

Ante este contexto, el consejero ha informado que durante la noche, permanecerá desplegado un dispositivo terrestre para vigilar el perímetro, para atender posibles reactivaciones y continuar consolidando las líneas de control.