Álex Boa (PSOE) presenta su candidatura a la Alcaldía de Isla Cristina con un "compromiso inquebrantable"

El candidato por el PSOE a la Alcaldía de Isla Cristina (Huelva), Álex Boa. - PSOE DE HUELVA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

Álex Boa ha anunciado su candidatura por el PSOE a la Alcaldía de Isla Cristina (Huelva), reivindicando sus raíces y su vínculo personal con la localidad, que le han llevado a dar este paso hacia la política municipal. "Isla Cristina es parte de mí. Está en mis recuerdos, en mi manera de entender la vida y en cada decisión que me ha llevado hasta aquí", ha destacado.

El socialista ha presentado, a través de un vídeo, su proyecto político arropado por sus raíces, su infancia en las calles isleñas y su "compromiso inquebrantable" con el municipio, "por una Isla Cristina de corazón", ha informado el PSOE en una nota.

Álex Boa ha subrayado que su trayectoria vital está estrechamente ligada a Isla Cristina y que esa vinculación le ha llevado a tomar esta decisión. "He vivido siempre las cosas intensamente, con pasión y con el corazón por delante. Y quizás por eso doy un paso adelante con el PSOE de Isla".

El candidato socialista se ha basado en recuerdos de su infancia, niñez y juventud, que le han hecho conocer cada rincón de su pueblo, sus costumbres, así como la relación con vecinos y vecinas, un vínculo que va más allá de su lugar de nacimiento y de haber crecido en el municipio. "Isla Cristina nunca ha sido solamente el lugar donde nací, crecí, me enamoré o formé una familia", ha afirmado.

"Trabajar por Isla Cristina, desde el corazón, es mi ilusión, ahora con este nuevo paso que doy, con muchas ganas de poder trasladar este conocimiento, esta pasión y este vínculo inmenso y eterno que tengo con mi pueblo con esa vocación de servicio público y compromiso político para dar todo lo mejor de mí mismo desde el Ayuntamiento y, por supuesto, desde la Alcaldía", ha manifestado.