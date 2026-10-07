Almonte (Huelva) pide incorporar la presencia de la Policía Nacional en el municipio ante la campaña agrícola

Imagen de una reunión de una Junta Local de Seguridad en Almonte (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, ha solicitado "de forma urgente" a la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el municipio y reclama una "mayor presencia" de efectivos de la Guardia Civil y la incorporación de Policía Nacional.

Según ha indicado el Consistorio almonteño en una nota, la petición responde a las "especiales características" de Almonte, un municipio con tres núcleos de población --Almonte, El Rocío y Matalascañas-- y una "realidad demográfica" que experimenta "importantes variaciones" a lo largo del año, especialmente durante la campaña agrícola.

Al respecto, el Consistorio señala que, "en determinados periodos, la población del municipio puede llegar prácticamente a duplicarse, pasando de los cerca de 25.000 habitantes habituales a alrededor de 50.000 personas", de forma que este incremento supone "una mayor demanda de servicios públicos y un refuerzo de las necesidades en materia de seguridad ciudadana".

La solicitud del alcalde llega después del "importante esfuerzo realizado" por el Ayuntamiento de Almonte y, a este respecto, subraya que, "en apenas tres años, el Consistorio ha impulsado la creación de 29 nuevas plazas de Policía Local, una de las mayores ampliaciones de plantilla llevadas a cabo en el municipio y que representa, además, una importante inversión económica para las arcas municipales al tratarse de incorporaciones permanentes dentro de la estructura municipal".

No obstante, el alcalde considera que este "esfuerzo" municipal debe ir acompañado de "una mayor implicación" por parte de las administraciones competentes en materia de seguridad ciudadana. Por ello, ha trasladado a la Subdelegación del Gobierno la "necesidad" de incrementar los recursos estatales en Almonte, reforzando la presencia de la Guardia Civil y "atendiendo la demanda histórica" de contar con efectivos de Policía Nacional.

El Ayuntamiento entiende que las dimensiones del término municipal, la existencia de tres núcleos de población diferenciados, la "elevada población flotante" que recibe durante "buena parte del año" y el "notable aumento de habitantes durante la campaña agrícola" justifican una dotación de efectivos estatales "acorde a la realidad del municipio".

Asimismo, recuerda que Almonte ya ha reclamado anteriormente este refuerzo coincidiendo con los periodos en los que aumenta "considerablemente" su población. Ahora, el alcalde vuelve a solicitar la "colaboración urgente" de la Subdelegación del Gobierno para que "el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento con la ampliación de su Policía Local tenga también una respuesta por parte del Estado".

El objetivo, según defiende el gobierno municipal, es "garantizar que vecinos, trabajadores y visitantes dispongan de los recursos policiales necesarios para mantener la seguridad en un municipio" cuya "singularidad territorial y poblacional exige una planificación adaptada a sus necesidades reales".