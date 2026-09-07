Por Andalucía exige a la consejera de Medio Ambiente que ponga fecha de cierre al vertedero de Nerva (Huelva)

El parlamentario de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía llevará al Parlamento andaluz nuevas iniciativas para exigir a la Junta que concrete sus compromisos sobre el cierre del vertedero de residuos peligrosos y no peligrosos de Nerva (Huelva). Así lo ha anunciado el parlamentario Rafael Sánchez Rufo, quien ha criticado que la última modificación de la Autorización Ambiental Integrada vuelve a omitir una fecha definitiva para el cese de la llegada de residuos, por lo que, entre otras medidas, exigirán la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente, Adolfina Martínez.

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, Sánchez Rufo ha mostrado la preocupación de su formación después de que esta modificación fuese aprobada el pasado 21 de agosto. Según ha explicado, la resolución plantea la reconversión del vertedero en una planta de tratamiento, reciclaje y valorización, pero "no responde a la principal reivindicación planteada desde hace años por la población de Nerva, la Cuenca Minera y los colectivos ecologistas de la provincia".

"El Partido Popular habla de un cierre ordenado, pero no dice qué día, qué mes ni siquiera qué año llegará el último camión con residuos peligrosos y no peligrosos al vertedero de Nerva", ha criticado el parlamentario.

Por Andalucía considera que la nueva autorización demuestra que el Gobierno andaluz "no tiene voluntad de cerrar el vertedero" y que sus previsiones pasan por mantener la recepción de residuos procedentes de Andalucía, del resto de España e incluso del extranjero. Sánchez Rufo ha advertido, además, de que existe una previsión para que las instalaciones reciban "al menos 800.000 toneladas más", sin que, según ha señalado, "se haya aclarado suficientemente su procedencia ni su tipología".

"Ya está bien de no hablar claro y de utilizar eufemismos para evitar asumir los compromisos adquiridos con la ciudadanía", ha manifestado Sánchez Rufo, quien ha acusado al Partido Popular de practicar "trilerismo político" con el futuro del vertedero.

El parlamentario también ha pedido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que aclare si mantiene el horizonte de 2026 defendido por el PP en el Ayuntamiento de Nerva como fecha límite para la llegada de residuos. "Queremos saber si aquel compromiso continúa vigente y cuál será realmente el último año de actividad del vertedero", ha incidido.

COMPARECENCIA DE LA CONSEJERA

Entre las iniciativas anunciadas, Por Andalucía solicitará la comparecencia de la consejera competente en el Parlamento Andaluz, Adolfina Martínez. El objetivo es que explique el alcance de la modificación de la Autorización Ambiental Integrada, detalle qué nuevos residuos peligrosos podrán llegar a las instalaciones y qué tratamiento recibirán, además de fijar un calendario para el cese definitivo de los vertidos.

Sánchez Rufo ha reclamado que estos compromisos sean asumidos en sede parlamentaria y queden recogidos expresamente, evitando nuevas declaraciones genéricas sobre un supuesto cierre ordenado sin fechas ni condiciones concretas. "No vamos a permanecer callados mientras el Gobierno andaluz mantiene una estrategia para seguir convirtiendo la Cuenca Minera en el vertedero de Andalucía", ha asegurado.

Por ello, ha concluido, Por Andalucía permanecerá "muy vigilante", pedirá todas las explicaciones necesarias y exigirá al PP que cumpla los compromisos adquiridos con Nerva, la Cuenca Minera y el conjunto de la provincia de Huelva.