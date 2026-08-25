Por Andalucía recoge propuestas vecinales para impulsar un "plan de futuro" para Berrocal (Huelva)

El parlamentario de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo y el diputado provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti, junto al alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero, en la reunión con los vecinos por el incendio de Niebla. - POR ANDALUCÍA

BERROCAL (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El parlamentario de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo y el diputado provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti, han mantenido una reunión con numerosos vecinos de Berrocal (Huelva) y miembros de la Corporación municipal para analizar las necesidades del municipio tras el devastador incendio que ha arrasado buena parte de su término municipal.

Según ha indicado la coalición en una nota, el encuentro estuvo "centrado principalmente en escuchar a la población afectada" y recoger sus propuestas, "preocupaciones" y dudas sobre la gestión del incendio y en la misma "se puso de manifiesto la necesidad de impulsar una respuesta coordinada desde el Parlamento de Andalucía, la Diputación Provincial de Huelva y el Gobierno de España que permita afrontar tanto la recuperación inmediata como el futuro económico y social de Berrocal".

Sánchez Rufo y Toti se han comprometido a trasladar las demandas planteadas a las diferentes administraciones y a presentar iniciativas en sus respectivos ámbitos institucionales. El objetivo es "conseguir que la reconstrucción no se limite a actuaciones puntuales durante los próximos meses", sino que "se traduzca en un plan sostenido en el tiempo".

"Berrocal no necesita únicamente inversiones para reparar los daños más urgentes. Necesita un compromiso institucional de largo recorrido que garantice empleo, actividad económica, servicios públicos y oportunidades para que sus vecinos y vecinas puedan continuar desarrollando aquí sus proyectos de vida", ha señalado Sánchez Rufo.

El parlamentario de Por Andalucía ha advertido de que el impacto del incendio se produce en un municipio que ya arrastraba graves problemas de despoblación y falta de relevo generacional. Por ello, ha defendido que la recuperación ambiental "debe ir acompañada de políticas económicas, sociales y laborales capaces de insuflar nueva vida a la localidad".

Entre las propuestas planteadas durante el encuentro destacan la puesta en marcha de actuaciones de reforestación, la mejora de las infraestructuras del entorno, el refuerzo de la gestión forestal --especialmente en las zonas ocupadas por eucaliptos-- y la creación de programas específicos de apoyo al emprendimiento.

Los asistentes también reclamaron planes de empleo que repercutan "directamente" en la población de Berrocal, una "apuesta firme" por "la mejora del dispositivo Infoca" y medidas "reales" contra la despoblación "que favorezcan el mantenimiento de la actividad económica y garanticen el relevo generacional".

"Las administraciones deben entender que la recuperación de Berrocal exige una mirada amplia. Hay que restaurar el territorio, pero también generar empleo, facilitar la implantación de nuevas iniciativas económicas y ofrecer un horizonte de futuro a la población más joven", ha subrayado Sánchez Rufo.

Durante la reunión, los vecinos trasladaron igualmente sus dudas sobre la gestión del incendio, las decisiones adoptadas para combatir las llamas y el funcionamiento de los dispositivos de emergencia. En este sentido, denunciaron fallos en el sistema de avisos Es-Alert y reclamaron información detallada sobre cómo se desarrolló la respuesta institucional durante las jornadas más críticas.

Sánchez Rufo se ha comprometido a llevar estas cuestiones al Parlamento andaluz y a exigir explicaciones sobre los protocolos aplicados. "El pueblo de Berrocal tienen derecho a conocer qué ocurrió, cómo se tomaron las decisiones y por qué se produjeron fallos en mecanismos de alerta fundamentales para proteger a la población", ha manifestado.

El parlamentario ha asegurado que Por Andalucía trabajará para que Berrocal "no caiga en el olvido una vez desaparezca la atención mediática sobre el incendio". "Vamos a llevar la voz de sus vecinos y vecinas al Parlamento y a reclamar soluciones que permanezcan en el tiempo. Las instituciones no pueden abandonar a Berrocal cuando más necesita una respuesta pública coordinada, ambiciosa y comprometida con su futuro", ha concluido.