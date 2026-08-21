Atalaya ofrece colaboración para recuperar zona afectada del incendio de Niebla (Huelva) tras ayudar con el dispositivo

Maquinaria de Atalaya Mining trabajando en el dispositivo del incendio de Niebla (Huelva). - ATALAYA MINING

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

Tras dos semanas de lucha contra el incendio forestal de Niebla (Huelva), declarado como controlado este jueves, Atalaya Mining ha trasladado su "apoyo y solidaridad" a los municipios y vecinos afectados, especialmente a los municipios de su entorno "que han sufrido con mayor intensidad las consecuencias del incendio" y ha reconocido el esfuerzo de "todas las personas" que han trabajado frente al fuego, así como se ofrece a colaborar en la recuperación del territorio, tras haber puesto personal y maquinaria al servicio del dispositivo.

Así lo ha indicado la compañía en una nota, donde subraya que, además, se suma a la petición de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para Berrocal y Aznalcóllar, con el objetivo de "facilitar su recuperación y la llegada de los recursos necesarios para afrontar los daños ocasionados por el fuego".

Atalaya quiere reconocer "especialmente" el "extraordinario" esfuerzo realizado durante estos días por los profesionales del Plan Infoca, el Cecopi, los servicios de emergencia, las administraciones y ayuntamientos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las empresas, los trabajadores, los voluntarios y los vecinos que han participado en las labores de extinción y protección de las poblaciones.

Desde el 11 de agosto, Atalaya puso a disposición del dispositivo de emergencias personal y medios técnicos procedentes de sus operaciones, "priorizando las necesidades" que iba marcando la emergencia. La compañía movilizó dos bulldozers CAT D7 de sus operaciones en la mina de Riotinto, un bulldozer CAT D8 de Masa Valverde, una cuba de agua de 38.000 litros y un camión-góndola para el transporte de maquinaria, junto con los equipos humanos necesarios.

Estos medios colaboraron, "siguiendo en todo momento las indicaciones del dispositivo de emergencia", en la apertura de cortafuegos y líneas de defensa y en el abastecimiento de agua en zonas como La Picota, Berrocal, Marigenta y las proximidades de El Pozuelo.

La dirección de la compañía ha seguido la evolución del incendio y la movilización de los medios aportados, manteniendo un equipo en "contacto permanente" para "atender las necesidades" que iba planteando la emergencia y agradece "la implicación" de sus trabajadores y de las empresas colaboradoras, "que han puesto sus equipos, experiencia y disponibilidad al servicio de la emergencia".

COMPROMISO CON LA RECUPERACIÓN

Asimismo, este viernes la empresa ha querido trasladar un mensaje de apoyo a las personas y municipios afectados. "Pueden contar con nosotros. Atalaya forma parte de este territorio y quiere seguir estando a su lado también ahora, cuando comienza el camino de la recuperación", ha señalado.

Superada la fase más crítica, comienza un proceso de restauración "que será largo". En este sentido, Atalaya Mining ha reafirmado su "disposición a colaborar, como ha hecho en otras ocasiones", con los municipios y las instituciones en "aquellas actuaciones que contribuyan a recuperar el patrimonio natural y la vida de las zonas afectadas".

La compañía ha explicado que, en los últimos años, ha plantado "más de 80.000 árboles", así como que ha contribuido "a la recuperación de más de 130 hectáreas", incluyendo actuaciones en terrenos afectados anteriormente por incendios forestales.

Atalaya ha manifestado que continuará desarrollando estos trabajos de restauración ambiental y pone "su experiencia y capacidades" a disposición del territorio "para colaborar en las actuaciones que se consideren necesarias tras el incendio".