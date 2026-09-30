El Ayuntamiento de Huelva anuncia la puesta en marcha de una Oficina Municipal de Atención a las Personas Sin Hogar

Comisión Político-Técnica de la Red de Atención a Personas Sin Hogar de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha anunciado este miércoles, durante la Comisión Político-Técnica de la Red de Atención a Personas Sin Hogar de Huelva, la puesta en marcha de una Oficina Municipal de Atención a las Personas Sin Hogar, que estará ubicada en el edificio municipal de la Gota de Leche y contará con dos trabajadoras sociales.

Según informa el Consistorio en una nota, la nueva Oficina realizará el seguimiento de todos los recursos disponibles en la capital, incluidos los dos nuevos dispositivos de baja exigencia que comenzarán a funcionar a primeros de octubre.

El objetivo es "garantizar" la cobertura de las plazas disponibles y "evitar que las personas sin hogar permanezcan en la calle", al tiempo que se pondrá a disposición de todos los integrantes de la Red para reforzar la coordinación entre administraciones y entidades sociales.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que la nueva Oficina supone "un paso más en el trabajo coordinado que se viene desarrollando a través de la Red de Atención a Personas Sin Hogar" y ha señalado que "cuando hablamos de personas sin hogar estamos hablando de una realidad compleja, que no tiene una única causa ni una única respuesta".

La Oficina tendrá una doble función; "por un lado, ponerse a disposición de toda la Comisión de Sinhogarismo, la Red de Atención a Personas Sin Hogar de Huelva para reforzar la coordinación entre todos sus integrantes y por otro, hacer el seguimiento de estos dos nuevos dispositivos, coordinando la atención y garantizando que las plazas disponibles estén cubiertas, para evitar que una persona permanezca en la calle cuando existe un recurso al que puede acceder".

"Queremos que esta Oficina sea una herramienta al servicio de la Red, como un punto desde el que mejorar el conocimiento de los recursos disponibles, facilitar las derivaciones, hacer seguimiento de las situaciones y favorecer la comunicación entre los profesionales", ha dicho.

En este sentido, Miranda ha puesto en valor el trabajo desarrollado desde la Comisión Técnica y por todas las administraciones y entidades que forman parte de la Red y ha agradecido la implicación de la Junta de Andalucía, los Servicios Sociales, la Policía Local, las distintas áreas municipales y las entidades sociales que forman parte de esta estructura de coordinación, entre ellas Cáritas, Cruz Roja, ACCEM, Asociación Olontense contra la Droga, Inserta Andalucía, Huelva Acoge, Faisem y Betania.

Por su parte, la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Empleo y Vivienda, Adela de Mora, ha señalado que la nueva Oficina estará "dotada con equipos de profesionales, con experiencia, porque lo que queremos es que todo el mundo tenga su oportunidad".

De Mora ha explicado asimismo que los nuevos recursos responden a dos modelos de atención complementarios, señalando que mientras uno está centrado fundamentalmente en el alojamiento, el dispositivo de Betania incorpora además el trabajo sobre las opciones de inserción laboral y social de las personas atendidas puntualizando que "queremos ofrecer una oportunidad de vida".

PROTAGONISMO DE LAS ENTIDADES SOCIALES

Desde las entidades sociales, el responsable provincial de ACCEM en Huelva, Francisco Villa, ha valorado la creación de la Oficina como una demanda compartida por las organizaciones que trabajan en la Red y ha destacado asimismo la importancia de la coordinación entre entidades, administraciones y Ayuntamiento para dar una respuesta conjunta a las personas en situación de sinhogarismo.

Por su parte, la directora de Cáritas Diocesana de Huelva, María Macías, ha puesto el acento en la utilidad del nuevo dispositivo de baja exigencia que gestionará la entidad, especialmente para personas que necesitan un primer espacio de acogida antes de poder iniciar otros procesos y ha definido este recurso como "una mano tendida" hacia las personas que están atravesando una situación de calle y necesitan un lugar seguro.

En la misma línea, la presidenta provincial de Cruz Roja, Patricia Mauri, ha destacado la importancia de la colaboración entre las asociaciones y las administraciones para ofrecer respuestas a las personas sin hogar, especialmente a aquellas que presentan situaciones de especial complejidad.

NUEVOS RECURSOS DE ACOGIDA NOCTURNA

La nueva Oficina estará especialmente vinculada en esta primera fase al seguimiento de los dos nuevos dispositivos de baja exigencia que Cáritas Diocesana y Nuevo Hogar Betania pondrán en funcionamiento a primeros de octubre mediante sendos convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Huelva.

Ambos recursos sumarán 25 nuevas plazas de acogida nocturna para personas adultas en situación de sinhogarismo, exclusión residencial severa o emergencia social que carezcan de alojamiento estable. En concreto, el dispositivo de Cáritas contará con 15 plazas, mientras que el de Betania dispondrá de diez.

Ambos permanecerán abiertos todas las noches, desde las 19,00 hasta las 08,00 horas, ampliando así la capacidad de respuesta de la ciudad y complementando los recursos ya existentes, entre ellos el Centro de Acogida Municipal.

Los dos recursos ofrecerán acogida y pernocta, valoración de la situación personal y social, cena y desayuno, aseo personal y kit de higiene, consigna, atención social y apoyo en la tramitación de documentación y en el acceso a otros recursos. La atención será prestada por profesionales y estará orientada a facilitar una primera respuesta y generar un vínculo que permita, cuando sea posible, avanzar hacia otros recursos y procesos de acompañamiento.

El convenio con Cáritas Diocesana contempla una aportación municipal de 45.000 euros para el desarrollo del Proyecto de Acogida de Baja Exigencia para Personas sin Hogar, mientras que el acuerdo con Nuevo Hogar Betania supone una aportación de 44.288 euros para el desarrollo, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, de actividades vinculadas a un albergue nocturno de media/baja exigencia.

En el caso de Cáritas, el recurso está concebido como un espacio de acogida nocturna dirigido especialmente a personas que, por sus circunstancias psicosociales, tienen dificultades para acceder a otros dispositivos residenciales, ofreciendo un entorno seguro desde el que iniciar un proceso de acompañamiento y favorecer su vinculación progresiva con la red de servicios sociales.

Por su parte, Betania desarrollará un modelo de atención centrado en la persona, desde la proximidad, la baja exigencia, la generación de vínculo y el acompañamiento profesional, especialmente dirigido a personas que pernoctan en la vía pública o en espacios inadecuados y que precisan una respuesta inmediata y flexible.

Estos dos nuevos dispositivos se incorporan al conjunto de recursos que integran la Red de Atención a Personas Sin Hogar de Huelva, junto al Centro de Acogida Municipal, los recursos residenciales y de estancia diurna de las entidades sociales, los servicios de atención en calle y los programas de acompañamiento e inclusión.

La creación de la Oficina Municipal de Atención a las Personas Sin Hogar permitirá reforzar la coordinación de este conjunto de recursos, facilitando el seguimiento de las plazas disponibles, las derivaciones y la comunicación entre los distintos profesionales y entidades que intervienen con las personas en situación de sinhogarismo.

La Red de Atención a Personas Sin Hogar de Huelva se constituyó a través del protocolo de colaboración firmado en julio de 2025 entre el Ayuntamiento de Huelva, la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y las entidades del Tercer Sector participantes, con el objetivo de consolidar un modelo de coordinación basado en la personalización, la cooperación y el trabajo en red.