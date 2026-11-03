El Ayuntamiento de Huelva asegura que el contrato de limpieza entrará en vigor en 2027 "como estaba previsto"

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HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha asegurado que los plazos de licitación del contrato de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes de la capital no sufrirán "alteraciones significativas" después de que la paralización del concurso público el pasado 30 de octubre por un plazo máximo de un mes con el objetivo de subsanar errores y afirma que estará listo en 2027 como "estaba previsto".

Así lo ha indicado el Consistorio en respuesta a las críticas del PSOE municipal, que considera que se trata de un "nuevo fracaso en la gestión" por parte del equipo de Gobierno del PP al considerar que este "nuevo parón" amenaza con retrasar la entrada en vigor del servicio "directamente a 2028", frente a "la previsión inicial de octubre de 2027".

Respecto a esta paralización, el Ayuntamiento ha subrayado que se trata de "algo habitual en un procedimiento" y ha explicado que el Consejo Consultivo ha solicitado una modificación sobre el contenido original" en el que "ya se está trabajando".

Asimismo, ha remarcado que en la próxima Junta de Gobierno del lunes 9 de noviembre se reactivará de nuevo la licitación con la corrección. "Los plazos del contrato no sufrirán alteraciones significativas. El nuevo contrato estará en 2027 como estaba previsto", concluye el Consistorio.