El Ayuntamiento de Huelva continúa con el plan de asfaltado en la barriada de El Matadero

Imagen de la actuación del asfaltado en la barriada de El Matadero - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha avanzado con el Plan Municipal de Asfaltado 2026, que esta semana se ha centrado en la barriada de El Matadero, cuyo objetivo será renovar la calzada de siete calles de la zona onubense.

Según ha detallado el Consistorio de Huelva en una nota de prensa, la actuación ha contemplado más de 50 calles y una inversión de 2,3 millones de euros, con el objetivo de "abordar el problema del estado de las calzadas de una manera seria, planificada y continuada".

Asimismo, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha visitado los trabajos para comprobar el desarrollo de unas actuaciones que continuarán durante los próximos meses en distintos barrios de la ciudad.

En este sentido, Miranda ha subrayado que "no quieren" que el asfaltado sea una actuación puntual cada varios años, sino "mantener una planificación anual que nos permita ir llegando progresivamente a todos los barrios", con la meta de combinar estas actuaciones de mayor alcance con el mantenimiento y las reparaciones que se realizarán durante todo el año.

En esta misma línea, los trabajos que se han ejecutado esta semana en El Matadero, entre los días 10 y 14 de agosto, han afectado a las calles Arias Montano, Antón Alaminos, Paco Cerrejón, Arquitecto Pinto y Francisco Pizarro, además de a la avenida Escultora Miss Whitney, en el tramo comprendido entre las calles Padre Laraña y Valverde del Camino.

En concreto, el Plan ha contemplado una inversión total de 2,3 millones de euros para actuar en cerca de 50 calles, con un primer lote de 768.000 euros, desarrollado en el barrio de La Orden; el segundo, dotado con más de 777.000 euros, comprendido en la zona Centro y Adoratrices; y el tercero, con una inversión cercana a 754.000 euros, con trabajos en El Matadero, El Rocío y Balbueno.

Antes de las actuaciones que se han desarrollado en El Matadero, el Plan ya ha permitido renovar el asfaltado de la avenida Honduras, la calle Arqueólogo Garay Anduaga y la avenida San Antonio, continuando ahora los trabajos en distintos puntos de la ciudad.

De esta forma, la selección de las calles se ha realizado teniendo en cuenta factores como el tráfico que soportan, su estado de conservación y las demandas trasladadas por las asociaciones vecinales, además de las necesidades detectadas durante los Despachos de Calle y las incidencias comunicadas a través de la aplicación Línea Verde.

A estos criterios se han sumado los informes elaborados por los inspectores y técnicos municipales a partir del dispositivo de refuerzo puesto en marcha tras los fuertes temporales de principios de año, que permitió identificar problemas de baches, grietas y socavones y determinar aquellas vías cuyo deterioro requería una actuación de mayor alcance.

Durante el desarrollo de las obras se ha informado a los vecinos mediante cartelería en las zonas de actuación y a través de los canales municipales, al tiempo que se han coordinado los trabajos para reducir en la medida de lo posible las afecciones al tráfico y al estacionamiento.