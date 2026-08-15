Ayuntamiento de Huelva y Hermandad de la Cinta refuerzan su colaboración para la celebración de las Fiestas Patronales

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta, Esteban Brito, informan de un acuerdo. - AYUNTAMIENTO

HUELVA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta han suscrito un convenio de colaboración destinado a contribuir al desarrollo de las Fiestas en Honor de la Patrona de Huelva.

Así, con este acuerdo el Ayuntamiento colabora con las distintas actividades conmemorativas que se celebrarán en los próximos días, que tendrán como momentos centrales las tradicionales bajadas y subidas de la Virgen, la Novena, la Ofrenda Floral y la procesión por las calles de la ciudad.

Tras la firma, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado "la importancia" de este convenio "como muestra del compromiso del Ayuntamiento con unas celebraciones que forman parte de la identidad y las tradiciones de la ciudad".

En este sentido, ha agradecido públicamente "la labor que desarrolla la Hermandad de la Cinta durante todo el año y, especialmente, el esfuerzo que realiza para hacer posible la celebración de las Fiestas Patronales".

La alcaldesa también ha recordado que las Fiestas de la Cinta "son una de las grandes señas de identidad de Huelva y queremos que nuestros onubenses las vivan y las disfruten con toda la intensidad".

"Desde el Ayuntamiento queremos seguir acompañando y apoyando a la Hermandad, que realiza una labor fundamental para mantener vivas nuestras tradiciones y para que cada año podamos celebrar a nuestra Patrona como se merece", ha agregado.

De igual modo, la alcaldesa ha animado a todos los onubenses a participar activamente en las Fiestas de la Cinta, "acompañando a la Virgen en los distintos actos y procesiones y disfrutando de una programación que volverá a llenar de devoción y tradición las calles de Huelva, porque son nuestras Fiestas, las Fiestas de todos los onubenses, y queremos vivirlas juntos, con orgullo y con el cariño que nuestra ciudad siente por la Virgen de la Cinta".

Por su parte, el Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta, Esteban Brito, ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva "el respaldo y la colaboración que presta a la Hermandad para hacer posible el desarrollo de las distintas actividades programadas".

Brito ha valorado "la importancia" de contar con el apoyo del Consistorio para la celebración de unas fiestas "que constituyen una de las principales manifestaciones de la devoción de los onubenses a su Patrona" y ha destacado la colaboración entre ambas instituciones "para que todos los actos puedan desarrollarse con normalidad y con el realce que merecen".

El convenio establece así distintas líneas de colaboración vinculadas al calendario de actividades previsto por la Hermandad para las Fiestas en Honor de la Patrona de 2026, que comenzarán el próximo 22 de agosto y culminarán el 8 de septiembre, con la Procesión Popular de Subida al Santuario.