Ayuntamiento de Huelva inicia una nueva edición del programa Ruta Joven para fomentar el desarrollo personal y saludable

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha visitado en el Centro Municipal Los Rosales una nueva edición del programa Ruta Joven. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha visitado en el Centro Municipal Los Rosales una nueva edición del programa Ruta Joven.

Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Huelva dirigida a menores y jóvenes de entre 11 y 18 años para favorecer su desarrollo personal, potenciar conductas saludables y ofrecerles herramientas con las que afrontar los desafíos propios de la adolescencia, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

En esta ocasión, el encuentro se ha desarrollado con el grupo de 15 a 18 años, en el que participan alrededor de diez jóvenes que realizarán cinco sesiones entre octubre y noviembre.

Durante la visita, la teniente de alcaldesa ha animado a los participantes a aprovechar este espacio para aprender, compartir experiencias y adquirir recursos útiles para su vida cotidiana.

De Mora ha destacado que "no tenéis que hacer lo que hacen los demás para encajar, ni tenéis que tener siempre todas las respuestas. Tener criterio propio, saber decir que no cuando algo no os convence y pedir ayuda cuando la necesitáis son cosas que os hacen más fuertes, no más débiles".

La edil ha subrayado también "la importancia de que los jóvenes dispongan de espacios donde puedan expresarse con confianza, aprender a gestionar sus emociones y mejorar sus relaciones con los demás".

En este sentido, ha agradecido la colaboración de Fundación Diagrama y la labor de los profesionales que hacen posible el desarrollo de los talleres, animando a los participantes a implicarse activamente en las sesiones.

El programa Ruta Joven está organizado por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva y cuenta con la colaboración de Fundación Diagrama, cuyos profesionales, Javier Zambrano y Carolina Rodríguez, se encargan de desarrollar las sesiones.

Asimismo, la iniciativa se lleva a cabo en coordinación con profesionales de los servicios sociales, centros de menores, equipos de orientación educativa y otros recursos que trabajan con menores y jóvenes en la ciudad.

El programa se desarrolla en dos grupos diferenciados por edades: uno dirigido a jóvenes de 11 a 14 años, con sesiones los lunes, y otro para participantes de 15 a 18 años, que se reúne los jueves.

Cada grupo participa en cinco sesiones en el Centro Municipal Los Rosales, con una metodología participativa que combina dinámicas, juegos, simulaciones y espacios de reflexión.

Entre los contenidos que se abordan figuran la presión del grupo, la comunicación asertiva, la identificación y gestión de las emociones, los roles y estereotipos de género, el uso adecuado de las pantallas y las tecnologías, así como la resolución de conflictos y la toma de decisiones responsables.

También se trabaja la prevención de conductas de riesgo y la reflexión sobre falsas creencias relacionadas con el alcohol, los vapeadores, las bebidas energéticas, el cannabis y otras cuestiones que afectan a los adolescentes.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Huelva ofrece a los jóvenes herramientas para fortalecer sus habilidades sociales, mejorar su bienestar emocional y afrontar con mayor autonomía y responsabilidad las situaciones que encuentran en su día a día.