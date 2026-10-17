El Ayuntamiento de Huelva organiza una nueva edición de la Semana Terrorífica del 29 al 31 de octubre por Halloween

Concierto de Comborock. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha propuesto a los jóvenes onubenses celebrar Halloween con una nueva edición de la Semana Terrorífica, que del 29 al 31 de octubre "llenará el Centro Municipal La Morana de música y experiencias de terror". La programación incluye el tradicional concierto especial de Halloween de Comborock, el jueves 29, y la Casa del Terror, que abrirá sus puertas los días 30 y 31 "con un recorrido ambientado en un centro psiquiátrico".

Por su parte, el concejal de Atención al Ciudadano, Juventud, Educación y Universidad, Toni Garrido, ha animado a los jóvenes a participar en estas actividades gratuitas, concebidas como una oportunidad "para disfrutar de propuestas de ocio diferentes y compartir experiencias en un espacio municipal de encuentro", según ha precisado el Consistorio onubense en una nota.

En concreto, la iniciativa se integra en la programación de Juventud, que ofrece a los jóvenes onubenses alternativas culturales y de ocio, "al tiempo que les acerca los recursos y actividades que tienen a su disposición en la ciudad".

La Semana Terrorífica arrancará el jueves, 29 de octubre, a las 19,00 horas, con el concierto especial de Halloween de Comborock, una de las citas tradicionales de este proyecto municipal de formación y creación de bandas, dirigido por el músico onubense John Conde.

Seis combos participantes en el programa subirán al escenario para rendir tributo a bandas míticas del rock con tintes oscuros, en un espectáculo de aproximadamente hora y media que recorrerá diferentes estilos, desde el rock hasta las propuestas "más contundentes" del metal.

Entre los homenajes previstos figuran Ozzy Osbourne, leyenda del heavy metal y vocalista de Black Sabbath; Evanescence, "referente del metal gótico" y el rock alternativo, y Dio, la banda fundada por el cantante Ronnie James Dio. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo, limitado a 150 personas, por lo que se recomienda acudir con antelación.

Comborock es un programa municipal de formación musical que permite a los jóvenes con conocimientos previos de canto o de algún instrumento aprender a trabajar en equipo, preparar repertorios y adquirir experiencia sobre los escenarios. Bajo la dirección de John Conde, los participantes desarrollan su talento musical a través de la dinámica de trabajo de una banda y tienen la oportunidad de mostrar al público los progresos realizados durante el curso.

El viernes 30 y el sábado 31 de octubre será el turno de la Casa del Terror, que este año transformará las tres plantas del Centro Municipal La Morana en un "inquietante espacio con seis escenas con distintas situaciones, algunas con interacción y otras sin ella", en las que participarán más de 20 figurantes.

Los grupos, formados por cinco personas, accederán cada cinco minutos acompañados por un guía que explicará las normas e introducirá a los visitantes en la historia. La actividad contará con entrada y salida independientes y se prevé que alrededor de mil personas puedan disfrutar de la experiencia durante las dos jornadas.

El viernes, 30 de octubre, los pases se desarrollarán de 18,30 a 20,30 horas y de 21,30 a 23,30 horas. El sábado 31, el horario será de 18,00 a 21,00 horas. La participación será gratuita para mayores de siete años, con pases limitados. Para la organización de la Casa del Terror, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de las asociaciones Ceija e Inku Sen, con el apoyo de Avant Garde Producciones.