Ayuntamiento de Huelva retira los dátiles de palmeras para prevenir riesgos ante la llegada de las lluvias y el viento

Retirada de dátiles de las palmeras en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Parques y Jardines de la Concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva está llevando a cabo los trabajos de retirada de dátiles de las palmeras de la ciudad antes de la llegada de la época de lluvias y vientos. La actuación tiene como objetivo "prevenir los riesgos asociados a la caída de los frutos maduros, especialmente en las zonas de mayor tránsito peatonal, al tiempo que se mantiene una intervención respetuosa con el ciclo natural de los árboles".

Según ha concretado el Consistorio onubense en una nota, la concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha explicado que "retirar los dátiles antes de que las lluvias y el viento provoquen su caída al suelo nos permite prevenir posibles resbalones, mantener las calles más limpias, facilitando y agilizando así el trabajo de los servicios de limpieza".

Asimismo, Ponce ha asegurado que se trata de "una actuación preventiva que también contribuye a reducir la presencia de insectos y las molestias que puede ocasionar la acumulación de fruta en la vía pública".

En relación, la planificación de los trabajos tiene en cuenta tanto el estado de los frutos como la intensidad del tránsito en cada espacio, dando prioridad a las zonas peatonales, los carriles bici y los entornos escolares, donde la caída de los dátiles puede ocasionar mayores molestias y riesgos.

Los equipos municipales ya han intervenido en el Paseo de Santa Fe, la Gran Vía, la avenida de Andalucía, calle San José, Paseo Independencia y distintos espacios de La Morana, y actualmente trabajan en la plaza de San Pedro, donde conviven tres tipos diferentes de palmeras. Además de estas localizaciones, los trabajos continuarán los próximos meses en otras zonas de la ciudad.

Ponce ha subrayado que esta retirada se realiza procurando respetar el desarrollo natural de los ejemplares, "ya que se trata de actuar en el momento adecuado para evitar los problemas que puede generar la caída de los frutos, pero sin interferir innecesariamente en el ciclo de los árboles, para que de este modo la intervención permita respetar la polinización y, al mismo tiempo, anticiparnos a las consecuencias que pueden tener los episodios de lluvia y viento".

Además de retirar los dátiles, los operarios aprovechan los trabajos para eliminar hojas secas que podrían desprenderse y caer a la vía pública, así como para realizar una evaluación visual del estado de las palmeras y detectar posibles situaciones de riesgo que requieran una revisión o actuación posterior.

Con esta intervención, la Administración local adapta las labores de mantenimiento del arbolado urbano a las condiciones meteorológicas propias de esta época del año, "priorizando la prevención, la seguridad de los peatones y la conservación de las zonas verdes de la ciudad".