El Ayuntamiento de Palos (Huelva) entrega diversas ayudas a sus jóvenes de cara al inicio del próximo curso académico

Entrega de ayudas a estudiantes de Palos de la Frontera. - PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) ha hecho entrega de nuevas ayudas sociales dirigidas a los jóvenes y estudiantes de la localidad de cara al curso académico 2026/2027. El objetivo de estas prestaciones es facilitar que los beneficiarios afronten el inicio de sus estudios "con mayores recursos y garantías".

En esta ocasión, el Consistorio palermo ha concedido cinco becas Erasmus, tres cheques matrícula y tres cheques para la obtención del carnet de conducir, según ha informado en una nota.

La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha sido la encargada de hacer entrega de estas ayudas, en un acto en el que estuvo acompañada por la concejal de Nuevas Tecnologías, María del Carmen García, y la concejal de Desarrollo Local, Gema Domínguez.

"Desde el Ayuntamiento vamos a continuar trabajando para impulsar políticas que pongan a nuestros jóvenes en el centro y que les ayuden a construir su futuro con más oportunidades y garantías. Invertir en ellos es invertir en el presente y en el futuro de Palos de la Frontera", ha destacado la alcaldesa.

Las ayudas están destinadas a la obtención de los permisos de conducción de las clases B (turismos), C + CAP (camiones) y E. El importe se abonará en dos pagos: el primero en el momento de la matriculación en la autoescuela y el segundo una vez obtenido el correspondiente permiso de conducción.

Por su parte, los cheques matrícula permiten sufragar hasta el 75% de los gastos de inscripción en créditos de primera matrícula universitaria, másteres oficiales aprobados por el Ministerio de Educación, así como en matrículas de la Escuela Oficial de Idiomas para la obtención de los niveles B1 y B2.

Las becas Erasmus, dotadas con 500 euros mensuales, están dirigidas a universitarios y alumnos de ciclos formativos de grado superior que cursan estudios en el extranjero a través de programas de movilidad internacional. Estas ayudas complementan los fondos europeos y estatales, reforzando la capacidad económica de las familias palermas para afrontar este tipo de experiencias educativas. En los próximos meses, estos palermos ampliaran sus conocimientos en destinos como Portugal, Italia o Finlandia.

Para cualquier consulta o para presentar una solicitud, los interesados pueden dirigirse al Servicio de Atención al Ciudadano o a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palos de la Frontera.