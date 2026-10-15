Buscan a un hombre de 44 años desaparecido desde el pasado domingo en Niebla (Huelva)

Cartel emitido por la desaparición de un hombre de 44 años. - AYUNTAMIENTO DE NIEBLA

NIEBLA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 44 años, calificado de vulnerable, se encuentra en paradero desconocido desde el pasado domingo en Niebla (Huelva), por ello, se ha organizado un dispositivo de búsqueda activo, donde participan diferentes entidades y voluntarios.

Según ha indicado la Guardia Civil a Europa Press, este miércoles se interpuso una denuncia por la desaparición de José Manuel, de 44 años, del que su familia no tiene noticias desde el pasado domingo. Por ello, este jueves se ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda en el que participan de forma coordinada efectivos de Policía Local, Protección Civil y varios voluntarios, además de la unidad cinológica y drones de la Guardia Civil.

Asimismo, el Ayuntamiento de Niebla ha emitido una alerta a través de sus redes sociales en la que indican que José Manuel se encuentra en paradero desconocido desde el pasado domingo y fue visto por última vez por la zona de la plaza de toros, en dirección a la cantera.

Además, este hombre necesita medicación y se "encuentra completamente desorientado, por lo que es "fundamental localizarlo cuanto antes". La última vez que fue visto vestía vaqueros, deportivas y camiseta negra con sudadera.