La Cámara de Cuentas detecta incumplimientos de transparencia en la web del Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva)

ISLA CRISTINA (HUELVA), 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado incumplimientos de transparencia en la web del Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) como la ausencia de publicación de "indemnizaciones que perciben los altos cargos como consecuencia de los viajes que efectúan" o la falta de accesibilidad a "las versiones iniciales de las ordenanzas o reglamentos locales, una vez aprobados por el pleno de la corporación".

El pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha incluido en el Plan de actuaciones para 2018 un informe de fiscalización sobre el cumplimiento del principio de transparencia en determinados municipios de 20.000 a 50.000 habitantes. Uno de los municipios auditados ha sido el Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva), donde han detectado determinados incumplimientos en la web municipal.

Según dicho informe, consultado por Europa Press, los trabajos de campo concluyeron en octubre de 2019 por lo que se incluyeron las actualizaciones realizadas. Así, la Cámara de Cuentas remarca que en el portal de transparencia del Ayuntamiento se hallan una serie de incumplimientos normativos que "no se encuentran publicadas las indemnizaciones que perciben los altos cargos del ayuntamiento como consecuencia de los viajes que efectúan".

Otro aspecto que destacan es que "no están accesibles las versiones iniciales de las ordenanzas o reglamentos locales, una vez aprobados por el pleno de la corporación". Igualmente, no se publican las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la publicidad de los mismos y en el portal de transparencia no hay información sobre el gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.

Indican que la información sobre publicidad activa se encuentra agrupada en "las siguientes secciones: a) Corporación y organización municipal, b) Convenios y encomiendas de gestión, c) Planes y programas, d) Información económica y financiera, e) Urbanismo y obras públicas, f) Agenda pública y g) Medio ambiente".

Por su parte, a través de la sede electrónica los ciudadanos pueden obtener una serie de documentos (instancia general, solicitudes de padrón, obras y urbanismo, entre otros). Igualmente, se pueden presentar solicitudes para celebración de matrimonios, solicitar ayudas sociales, accesos a la biblioteca, etc.

De este modo, la página web de la entidad local incluye diversos apartados de información y atención a la ciudadanía, así como diferentes canales de participación y tablón de anuncios. También cuenta con una aplicación móvil en la que ofrece teléfonos y enlaces de utilidad para los ciudadanos y un apartado de incidencias que permite a los vecinos comunicarse con el Ayuntamiento.

Igualmente, la web del Ayuntamiento tiene un 'buzón de sugerencias' para que los ciudadanos puedan efectuar quejas y sugerencia; un 'buscador' que facilita el acceso a determinados contenidos a través de la página web y, por último, permite suscribirse para recibir noticias del Consistorio, a través del correo electrónico.