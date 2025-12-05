El Centro Andaluz de las Letras organiza en Huelva un encuentro con la ilustradora Ana Penyas, Premio Nacional de Cómic

La ilustradora Ana Penyas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, convoca una cita con la literatura y la ilustración de la mano de Ana Penyas, Premio Nacional de Cómic 2018 y ACDCómic a la Mejor Obra Nacional 2021. En esta ocasión la autora charlará en la Biblioteca de Huelva sobre su nueva obra, 'En vela' (Salamandra Graphics), una mirada crítica sobre el insomnio, uno de los males de nuestra era.

Según informa la Junta en nota de prensa, el acto contará con la ilustradora onubense Ana Baldallo y está previsto el martes, 9 de diciembre, a las 19,30 horas en la Biblioteca Pública Provincial de Huelva.

Penyas narra en este libro una historia coral que transcurre durante seis noches y un día. 'En vela' expone cómo las horas sin dormir revelan situaciones de precariedad laboral, incertidumbre y desigualdades sociales "que despiertan fantasmas cuando cae la oscuridad". La autora refleja las consecuencias en la salud provocadas por la falta de desconexión de las pantallas y el consumo de ansiolíticos.

'En vela', como ya ocurriera con 'En transición' (2017) y ' Mexique, el nombre del barco' (2018), convierte su obra en un aparato crítico y poético a la vez que cuestiona la versión oficial de la historia y da voz a quienes suele quedar al margen.

Como en 'Estamos todas bien', por el que obtuvo el Premio Nacional de Cómic 2018, o 'Todo bajo el sol', que logró el Premio ACDCómic Mejor Obra Nacional 2021, la obra de Penyas parte de una investigación histórica y social "muy rigurosa". Ha realizado exposiciones individuales y colectivas y publicado con la editorial 'Mil razones, Libros del K.O.', la web cultural 'MipetitMadrid', 'elHype' y la revista 'Bostezo', además de ser ilustradora de la revista 'Pikara Magazine'.

Por otro lado, Ana Baldallo, que participará como interlocutora de este encuentro, está especializada en literatura infantil y ha ilustrado diversos libros, poemarios y cuentos como el álbum ilustrado 'Dzul-Extranjero' y 'Un Andévalo de Cuentos' (cuatro volúmenes), así como 'La Joya, una Historia de Cuento'. Forma parte de la asociación artística Grafistas Onubenses, con la que ha participado en Arco 2023.