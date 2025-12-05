Una veintena de entidades de Huelva se beneficiarán de las ayudas para la conciliación de la Junta

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha resuelto la convocatoria de incentivos en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral destinados a los ayuntamientos de Huelva. Estas ayudas ascienden a algo más de 1,8 millones de euros, un importe que será distribuido entre las 20 entidades onubenses que han resultado beneficiarias con cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 40.000 euros.

Según informa la Junta en nota de prensa, el delegado del ramo, Juan Carlos Duarte, ha informado de que "estas ayudas se han vuelto a resolver de forma rápida, de acuerdo al compromiso de la Consejería de Empleo por la agilización y simplificación de los trámites administrativos". Se trata de la concesión de las ayudas de las Líneas 6, 7, 8 y 9 de la Orden de 5 de octubre de 2020, correspondiente a la convocatoria de 2025, con el resultado de res empresas incentivadas y hasta 17 ayuntamientos de la provincia de Huelva beneficiarios.

"Estas ayudas son el ejemplo claro de la apuesta del Gobierno andaluz por reforzar las políticas favorecedoras de la igualdad de oportunidades en el entorno laboral y de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, promoviendo la mejora de la empleabilidad de las mujeres y de colectivos con especiales dificultades, su seguridad y bienestar laboral y la implantación de planes de igualdad en las empresas, incluyendo las no obligadas a implantar un plan de igualdad por la normativa vigente al contar con menos de cincuenta personas trabajadoras", ha señalado Duarte.

Por la cuantía de estas subvenciones y entre las entidades receptoras, destacan los ayuntamientos de Villanueva de los Castillejos y San Silvestre de Guzmán, que percibirán hasta 40.000 euros; el Ayuntamiento de El Granado, con 35.000 euros de subvención; los ayuntamientos de Beas, El Almendro, Paterna del Campo, Bollullos Par del Condado, Trigueros y Sanlúcar de Guadiana, que recibirán hasta 20.000 euros en incentivos, o la asignación económica de 5.400 euros por cada empresa beneficiaria.

LÍNEAS PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACIÓN

Los Planes de Igualdad son un instrumento de incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres en el funcionamiento y gestión diaria de las empresas. Mediante ellos se fijarán los objetivos de igualdad a alcanzar, así como las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución.

Con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el empleo de mujeres y hombres, así como remover los obstáculos que sobre el empleo pueden producir las responsabilidades de las personas trabajadoras derivadas del ámbito familiar o doméstico y de otras situaciones pertenecientes a dicho ámbito, existe una serie de subvenciones promovidas por la Consejería Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, según bases reguladas por la Orden de 5 de octubre de 2020.

La Línea 6 tiene como objetivo la activación de la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el empleo de mujeres y hombres, así como remover los obstáculos que sobre el empleo pueden producir las responsabilidades de las personas trabajadoras derivadas del ámbito familiar o doméstico y de otras situaciones pertenecientes a dicho ámbito.

La finalidad de la Línea 7 se centra en promover la elaboración de planes de igualdad en empresas con sede social en Andalucía, independientemente del sector de actividad al que pertenezcan, que cuenten con un mínimo de diez personas trabajadoras y un máximo de 49. Se entenderá por empresa cualquier modalidad organizativa que realice la contratación de su personal según la normativa vigente.

Por otro lado, el objetivo de la Línea 8, destinada a entidades locales, es promover la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el empleo de mujeres y hombres, así como remover los obstáculos que sobre el empleo pueden producir las responsabilidades de las personas trabajadoras derivadas del ámbito familiar o doméstico, a través de la financiación de los gastos de realización de actividades y la prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Finalmente, las actividades de conciliación para empresas en Andalucía vienen determinadas en la Línea 9, centrada en remover los obstáculos que sobre el empleo pueden producir las responsabilidades de las personas trabajadoras derivadas del ámbito familiar o doméstico y favorecer la corresponsabilidad. Aquí vienen incluidas la puesta en marcha de acciones de información, divulgación y sensibilización para promover un entorno laboral donde no exista discriminación por razón de sexo, libre de acoso sexual, de acoso por razón de sexo y de cualquier situación de violencia.