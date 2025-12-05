La Junta programa actividades culturales en seis municipios de Huelva para este puente festivo

La cantaora Aurora Vargas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Huelva y en colaboración con los ayuntamientos de Alájar, Almonte, Aroche, Encinasola, La Palma del Condado y Huelva capital ha programado para este puente una variedad de propuestas escénicas de todo tipo para amenizar dicha festividad.

Según informa la Junta en nota de prensa, las actividades comienzan este viernes en el Museo de Huelva, con la inauguración de la exposición 'Algo camina hacia el infinito', de José Caballero. Más tarde, a las 20,00 horas en el Teatro Salvador Távora de Almonte, la Compañía Danza Mobile interpreta la obra 'El festín de los cuerpos', donde la imaginativa y casi humorística exposición del ser humano como un animal de naturaleza andrógina, está condenado a buscar su otra mitad, a través de su única naturaleza posible que solo puede ser la del juego.

Para cerrar el día por todo lo alto, tenemos en concierto a la cantaora Aurora Vargas en el Teatro España de La Palma del Condado, a las 20,15 horas. Para el día 6, a las 12,00 horas, en el enclave arqueológico Arucci Turóbriga de Aroche tiene lugar la degustación de una cata científica de salsas y vinos romanos 'Macellum'. Más tarde, a las 19,00 horas en la plaza de España en Alájar, actúa la Coral Polifónica Gandeamus de Trigueros, de la mano de Abel Moreno.

Para concluir el puente, el día 7, a las 19:00 horas en la Carpa de la Plaza Mayor de Encinasola, amenizaran la tarde Vicente Redondo 'El Pecas', Paco Cruzado, Lito Mánez y los 'Mellis' con su zambomba flamenca 'El Pecas y su gente'.