Camela, Lérica y Cantores de Hispalis en las Fiestas de la Virgen de los Milagros de Palos (Huelva)

Procesión de la Virgen de los Milagros de Palos de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

Palos de la Frontera (Huelva) celebra del 13 al 16 de agosto sus Fiestas en Honor a Nuestra Señora de los Milagros, patrona del municipio. Con motivo de esta celebración, el Ayuntamiento ha preparado un amplio programa de actividades para todos los públicos con actuaciones de Camela, Lérica o Cantores de Hispalis, y actividades como la Gran Sardinada, con el objetivo de "disfrutar y poner en valor las tradiciones que hacen de estas fiestas una de las citas más esperadas del año".

Cuatro días en los que, indica el Ayuntamiento en una nota, "la cuna del Descubrimiento de América y punto de partida del Vuelo del Plus Ultra se convierte en el mejor destino para disfrutar". Así, se podrá disfrutar de nueve conciertos para todos los públicos y de manera totalmente gratuita; actividades dirigidas especialmente a los más pequeños y grandes citas como la sardinada o la procesión de la Virgen de los Milagros por las calles de su pueblo.

Además, debido al "gran éxito" de las pasadas ediciones, se vuelve a apostar por lo que popularmente se conoce como 'tardeo'. Cada día, diferentes grupos amenizarán estas horas con los temas más populares, en un ambiente "cuidado" y con especial atención a las zonas de sombra para combatir las altas temperaturas propias del verano. A ello se suman actividades como la Fiesta de la Espuma, el Tobogán Aquapark o el Festival Infantil, consolidando la actividad y el ambiente en el recinto ferial durante el día.

Asimismo, la Carpa de la Juventud volverá a acoger la Caseta Popular, abierta a todos los públicos. Un espacio para todo el pueblo, con servicio de barra y restauración, que permitirá a todos los palermos y visitantes que no dispongan de caseta contar con un lugar de encuentro y disfrute durante estas fiestas.

Aunque las fiestas comienzan oficialmente el 13 de agosto, durante la jornada anterior se celebrará el Día del Niño; una oportunidad para disfrutar de las atracciones a precios reducidos. Será durante la tarde-noche del miércoles 12 de agosto, un día antes de la inauguración oficial de las fiestas.

Asimismo, pensando en las personas con sensibilidad al ruido, se ha establecido un horario especial para favorecer que todos puedan disfrutar de las celebraciones. Cada día, de 21,00 a 22,00 horas, se reducirán los estímulos sonoros en las actividades y espacios festivos. Una medida del consistorio palermo que busca hacer de sus fiestas "un entorno más amable, inclusivo y accesible para todos".

El jueves 13 de agosto arrancan las fiestas con el Gran Pasacalles de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la charanga The Palos Show Band que da inicio a las 21,00 horas. A continuación, tendrá lugar el encendido del alumbrado. La primera noche concluirá con el gran concierto de Lérica, a las 00,30 horas en el escenario principal del recinto ferial. Un gran espectáculo para presentar a los palermos su último trabajo 'Kien me presta una guitarra?'.

"Hemos diseñado el programa de fiestas pensando en todos los públicos, con actividades para disfrutar en familia y con amigos y propuestas que nos permiten mantener vivas nuestras tradiciones. Durante estos días, Palos de la Frontera se convierte en un gran punto de encuentro, con ocio, cultura, espectáculo e historia para todos. Invitamos a palermos y visitantes a vivir nuestras fiestas y a descubrir todo lo que ofrece nuestro municipio", ha señalado la alcaldesa, Milagros Romero.

La jornada del viernes 14 de agosto arrancará con la Fiesta Acuática e Hinchables en el Parque Acuático Municipal. A continuación, la celebración se trasladará al recinto ferial con el Día de la Paella, acompañado de la música en directo de los grupos Chiringuito de María y Gloria Bendita. Los más aventureros podrán disfrutar, a partir de las 17,30 horas, del Tobogán Aquapark Móvil y, a las 19,30 horas, de la tradicional Fiesta de la Espuma.

Ya entrada la noche, a las 00,00 horas, la Plaza de Toros del Descubrimiento acogerá el gran concierto de Camela, que ofrecerá un recorrido por sus temas más emblemáticos.

SIN FUEGOS ARTIFICIALES

El sábado 15, día grande de las fiestas, el programa comenzará con la celebración de la Diana Floreada por las calles de Palos, la recepción de autoridades e invitados y la solemne Función Principal a las 12,00 horas en la Iglesia de San Jorge. La tarde seguirá muy viva en el recinto ferial con la actuación musical de los grupos Marabuja y 'Los no ni ná' a partir de las 17,00 horas.

A las 21,00 horas tendrá lugar la procesión de la Virgen de los Milagros por el recorrido oficial, uno de los momentos más emotivos de estas fiestas. En esta ocasión, y siguiendo las indicaciones de la Junta de Andalucía ante el alto riesgo de incendios, no se llevará a cabo la tradicional tirada de fuegos artificiales en el entorno de La Fontanilla.

Tras ello, el Ayuntamiento ofrecerá a vecinos y visitantes una copa de vino español para compartir este momento de celebración. La noche continuará con el flamenco de Cantores de Híspalis, que ofrecerán a las 00,30 horas un gran concierto en el escenario del recinto ferial.

El último día de fiestas, el domingo 16 de agosto, los más pequeños tienen una cita con los Juegos Infantiles, justo antes de la 'Gran Sardinada'. La perfecta ocasión para disfrutar de este plato tan veraniego y de manera gratuita en el recinto ferial a las 14,00 horas. La charanga The Palos Show Band se encarga de amenizar el almuerzo y a las 17,00 horas, los conciertos de los grupos Sonando y La cuarta parte.

A las 19,30 horas, los amantes del caballo podrán participar la tradicional Carrera de Cintas de Caballo, gracias a la colaboración de la Hermandad del Rocío de Palos de la Frontera.

Las celebraciones finalizan con el espectáculo infantil 'El equipaje de los sueños', a las 20,30 horas, en el recinto ferial y la música y el color de la Fiesta Holi animada con Dj's, a las 21,30 horas en la Plaza de Toros.

Con esta completa programación, Palos de la Frontera se prepara para vivir cuatro días de celebración, tradición y convivencia. Unas fiestas pensadas para todos los públicos, en las que "la música, la diversión y la esencia de los palermos volverán a llenar las calles y el recinto ferial". Desde el Ayuntamiento invitan a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de cada una de las actividades y a "vivir juntos unas fiestas en honor a la Virgen de los Milagros".