Cifran en 33.000 las hectáreas quemadas en el incendio de Niebla (Huelva)

Bomberos trabajan en el incendio de Niebla en el término municipal de Berrocal (Huelva). A 15 de agosto de 2026 en Berrocal (Huelva, Andalucía, España). - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este lunes de que la "medición definitiva" realizada por el programa europeo satelital Copernicus sitúa en 33.000 hectáreas la superficie quemada por el incendio forestal de Niebla (Huelva) frente a la cifra inicialmente estimada de superficie recorrida.

Antonio Sanz ha explicado en una nota que dentro del perímetro se ha conservado vegetación que no han ardido. "Se trata de islas interiores de hasta 400 hectáreas que hemos protegido durante la emergencia y que servirán para favorecer la regeneración natural de la zona", ha señalado el consejero, quien ha destacado también la importancia ambiental de estos espacios para la recuperación posterior del territorio afectado.

El consejero de Emergencias ha enfatizado la magnitud del dispositivo desplegado durante los diez días de trabajo para combatir un incendio que presentó condiciones especialmente adversas en una entrevista concedida a Onda Cero Sevilla. "El incendio de Niebla ha reunido numerosas dificultades como cambios continuos de viento, temperaturas muy elevadas, baja humedad, episodios de comportamiento extremo, inversión térmica, actividad convectiva, focos secundarios a gran distancia y reactivaciones dentro del terreno recorrido por el fuego", ha explicado.

Ante esta situación, el vicepresidente primero ha destacado la respuesta de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), que ha afrontado la emergencia con ciencia, conocimiento, experiencia y capacidad de respuesta. Para ello, según ha detallado, se ha recurrido de forma permanente al análisis técnico del comportamiento del fuego, a la información meteorológica especializada, a los vuelos de reconocimiento, al uso de drones y a una estrecha coordinación de los trabajos terrestres y aéreos.

En los momentos de mayor despliegue, el operativo llegó a movilizar más de 1.100 efectivos, junto a 33 medios aéreos, 21 autobombas y 18 buldóceres, conformando uno de los mayores dispositivos desplegados para hacer frente a este incendio forestal. Antonio Sanz ha incidido en que "se ha aportado el máximo de medios y ha habido una coordinación muy importante entre todas las administraciones y creo que se ha dado respuesta a un incendio que, si bien no es el de mayor extensión, sí es el incendio más difícil que hasta ahora hayamos tenido que afrontar desde el Plan Infoca".