El campo de fútbol 'Manuel Luna' estrena césped artificial tras "más de 40 años de reivindicación vecinal" en Huelva

Campo de fútbol 'Manuel Luna' - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El campo de fútbol 'Manuel Luna-Cristo Pobre' ha estrenado oficialmente su nuevo césped artificial con la celebración de un torneo inaugural que ha reunido a seis clubes de la ciudad, "poniendo fin a más de 40 años de reivindicación de los vecinos de La Navidad y de los clubes que desarrollan su actividad deportiva en este espacio".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el Club Deportivo Cristo Pobre, Sporting Club de Huelva, Club Deportivo Costa Luz, Club Deportivo y Cultural Nuevo Molino, Club Deportivo Atlético La Merced y Club de Fútbol Educativo Huelva Colombina han sido los grandes protagonistas de esta jornada inaugural, compartiendo un día de convivencia y competición que simboliza la nueva etapa que comienza para esta instalación deportiva.

Durante la inauguración, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que se trata de una instalación deportiva "muy importante para La Navidad y para toda Huelva", porque este campo ha sido "durante muchos años una reivindicación de los vecinos y de los clubes que desarrollan aquí su actividad" y "por fin esa demanda es una realidad".

"Queríamos que este barrio tuviera una instalación deportiva de calidad y que los clubes que hacen aquí su trabajo diario contaran con un espacio digno para desarrollar su actividad", ha señalado Miranda, destacando además el papel de las familias que acompañan cada semana a niños y jóvenes en entrenamientos y partidos.

Igualmente, Miranda ha señalado que con esta actuación "se elimina el último campo de fútbol de albero de la ciudad y se pone a disposición de los clubes unas instalaciones modernas, dignas y preparadas para que niños y jóvenes puedan practicar deporte en las mejores condiciones".

La alcaldesa también ha reconocido que el proyecto ha sido "complejo" y que las obras "se han dilatado en el tiempo más de lo que nos hubiera gustado", agradeciendo especialmente "la paciencia, la comprensión y la confianza" de los clubes, las familias y los deportistas que han esperado durante todo este proceso.

En este sentido, ha subrayado el papel protagonista de los seis clubes participantes en el torneo, "ya que este campo cobra sentido porque vosotros vais a llenarlo de fútbol, de competición, de ilusión y, sobre todo, de niños y jóvenes disfrutando del deporte". "No se me ocurre una mejor manera de inaugurar estas instalaciones que con un torneo en el que estén representados nuestros clubes, nuestros barrios y esa gran familia que es el deporte base de Huelva".

La actuación ha permitido transformar el antiguo terreno de albero en una instalación deportiva renovada, dotada de césped artificial, nueva iluminación, sistema de riego, mejoras en el drenaje, nuevos banquillos y nuevas porterías, además de los elementos necesarios para mejorar las condiciones de entrenamiento y competición de los clubes.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de La Navidad y responsable del campo, Manuel Luna, cuyo nombre recibe ahora esta instalación, ha agradecido al Ayuntamiento "que haya hecho realidad una reivindicación histórica de más de cuarenta años con la instalación del césped artificial", permitiendo "abandonar definitivamente el albero y disponer de un campo en mejores condiciones para la práctica deportiva".

Asimismo, ha dirigido unas palabras especialmente a los jóvenes que utilizan habitualmente las instalaciones, animándolos a disfrutar del nuevo campo y, sobre todo, a cuidarlo y conservarlo, porque "es de ellos". La jornada inaugural ha permitido comprobar el nuevo uso que tendrá este espacio, con el campo lleno de jugadores, familias y aficionados y con los seis clubes participantes compartiendo una jornada de deporte y convivencia.

El Ayuntamiento ha finalizado la inauguración con un agradecimiento a todos los clubes que han hecho posible este torneo y que trabajan cada día por el deporte base en la ciudad: Club Deportivo Cristo Pobre, Sporting Club de Huelva, Club Deportivo Costa Luz, Club Deportivo y Cultural Nuevo Molino, Club Deportivo Atlético La Merced y Club de Fútbol Educativo Huelva Colombina, así como a los tres árbitros que han dirigido los partidos del torneo José Manuel Sampedro, Joaquín Rodríguez y Fernando Malmagro.